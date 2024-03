Jaro je ve vzduchu a na noční obloze, když se podíváte pozorně

V tu chvíli střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník na severní polokouli oblohy. To sloužilo jako tradiční začátek nového roku v mnoha kulturách až do římských dob a dnes označuje důležité svátky a půsty v mnoha náboženstvích.

Dnes se rovnodennost skutečně nachází na 30 stupních západně v souhvězdí Ryb, a to díky 26 000letému cyklu zvanému „precese rovnodenností“. Po 3000 letech nastane mezi hvězdami Vodnáře rovnodennost; Do Berana se vrátí někde kolem roku 23 000.

Termín „rovnodennost“ odkazuje na koncept „stejné noci“, kde den a noc mají přesně 12 hodin. Ve skutečnosti horní končetina Slunce vychází nad obzor pár dní před rovnodenností. Skutečným datem 12 hodin denního světla a tmy v D.C. je letos 16. březen, kdy Old Sol vychází v 7:17 ráno ET a zapadá v 19:17.

Pokud chcete přijít včas na nedělní ranní zásnuby 10. dne, budete si muset v sobotu večer před spaním posunout hodiny o hodinu dopředu. Pokud nežijete v Arizoně nebo na Havaji, zákony USA vyžadují, abychom všichni přešli ze standardního času na letní čas ve 2:00 10. března. Během mnoha let na US Naval Observatory jsem každý rok obdržel stovky dotazů, proč se tak stalo. Ale toto pravidlo není naším právem na implementaci.

Zimní souhvězdí, která nám pomohla překonat dlouhé zimní noci, můžete na západní obloze najít do poloviny večera. Do konce měsíce budou stanoveny do půlnoci. Pokud se rádi díváte na Orion a jeho další jasné hvězdy, je to poslední měsíc, kdy můžete mít dobrý výhled až do pozdního podzimu.