Čím více soukromí mají lidé ohledně potenciálních nebezpečí, tím méně se bojí

Souhrn: Nová studie uvádí, že detailní znalost pravděpodobností může způsobit, že se vážná rizika budou jevit jako mnohem méně nebezpečná.

zdroj: Kalifornská univerzita v San Franciscu

Pandemie COVID-19 zdůraznila osobní a společenský význam a také výzvy spojené s hodnocením rizik. Nový výzkum Kalifornské univerzity v San Diegu vrhá světlo na to, jak lidé vnímají rizika, a zjišťuje, že detailní znalost možností může způsobit, že se rizika zdají být méně nebezpečná.

Pokud se například lidem řekne, že 27 % populace nese alespoň jednu kopii genu, který může způsobit Alzheimerovu chorobu, mohou se obávat, že tento gen mají. Pokud však zjistíte, že k tomu dochází, protože 25 % má jednu kopii genu a 2 % dvě kopie genu, subjektivní vnímání rizika se stává méně přesvědčivým. Stále však platí, že 27 % lidí nese gen, který může vést k Alzheimerově chorobě.

řekla Uma R. Karmarkar, spoluautorka studie a odborná asistentka marketingu a inovací na University of California San Diego Rady School of Management a School of Global Policy and Strategy.

Silné výsledky zveřejněné v Journal of Experimental Psychology: Generalna základě výsledků, které byly replikovány ve více než tuctu různých studií s více než 1 500 účastníky žijícími v USA.

V jednom experimentu bylo 390 lidí, kteří se účastnili studie prostřednictvím platformy Amazon Mechanical Turk, rozděleno do tří skupin. Všem skupinám byla poskytnuta informace, že „každý člověk má 58% šanci, že dostane bleší kousnutí, které způsobí nově objevenou bakteriální infekci“.

Poté byly dvěma skupinám poskytnuty konkrétnější informace. Jedna skupina viděla, že kousnutí může pocházet od různých typů blech, a to je přimělo věřit, že bleší kousnutí je pravděpodobnější. Jiná skupina viděla různé typy blech a pravděpodobnost kousnutí každého typu – obdržení explicitních informací o pravděpodobnosti vedlo k tomu, že počáteční varování bylo vnímáno jako méně pravděpodobné.

„Uvedení všech těchto nezávislých příčin s jejich pravděpodobnostmi se může zdát, jako by to zlepšilo rozpoznání významu události, ale ve skutečnosti to může snížit celkové riziko,“ řekl Krmarkar. „Když k tomu dojde, do hry vstupuje ‚efekt nepravděpodobnosti‘. Jediné, co to znamená, je, že poskytnutí konkrétních informací o možnostech může pomoci zmírnit strach z negativních výsledků.“

Zatímco se studie zaměřila na zdravotní rizika, autoři také testovali teorii pomocí potenciálně pozitivních výsledků, jako je výhra v loterii. Kromě celkové pravděpodobnosti výhry jackpotu dostali někteří lidé doplňující informace, jako například „Pokud z této nádoby vytáhnete barevný míček, vyhrajete 50 $.“ Tyto dodatečné informace způsobily, že lidé sami sebe vnímají jako méně pravděpodobné, že vyhrají. V pozitivních scénářích přetrvává „efekt nedostatku pravděpodobnosti“.

Karmakar poznamenává, že způsob, jakým instituce a tvůrci politik poskytují informace o zdravotních rizicích, se stává kritickým.

„Při komunikaci o rizicích je důležité mít na paměti cíle poskytování takových informací a chování, kterým je chcete řídit,“ řekla. „Tento výzkum může politikům pomoci zlepšit jejich zasílání zpráv, aby se ujistil, že jejich komunikace má dopad.“

zdroj: Kalifornská univerzita v San Franciscu

„Efekt nepravděpodobnosti: když vědět více, vytváří méně vnímáníAutor Uma R. Karmarkar a kol. Journal of Experimental Psychology: General

Efekt nepravděpodobnosti: když vědět více, vytváří méně vnímání

Lidé čelí stále podrobnějším informacím souvisejícím s řadou rizikových rozhodnutí. Aby se jednotlivcům pomohlo zvážit taková rizika, různé formy zdravotních politik a sdělení často vyjmenovávají jejich příčiny.

Zatímco některá předchozí literatura naznačuje, že přidání informací o příčinách výsledku zvyšuje pravděpodobnost, že k němu dojde, identifikujeme nový mechanismus, kterým pravidelně dochází k opaku.

Prostřednictvím sedmi počátečních experimentů a šesti doplňkových experimentů jsme zjistili, že odhadovaná pravděpodobnost výsledku klesá, když se lidé dozvídají o pravděpodobností (podle definice) cest, které k tomuto výsledku vedou.

Toto „nepravděpodobné“ zkreslení existuje navzdory explicitnímu sdělení celkové objektivní pravděpodobnosti výsledku a vyskytuje se u pozitivních i negativních výsledků. Povědomí o trajektorii nízké pravděpodobnosti ve skutečnosti snižuje subjektivní vnímání pravděpodobnosti výsledku, i když její sčítání objektivně zvyšuje skutečnou pravděpodobnost výsledku.

Tato zjištění zvyšují současné chápání toho, jak lidé integrují informace v nejistotě a vyvolávají subjektivní vnímání rizika.