Nové obvinění obviňují hrdé chlapce, že jsou připraveni na Capitolské povstání

Podle analýzy soudních dokumentů a soudních zpráv CNN bylo 11 lidí obviněno z vazeb na hrdé chlapce v souvislosti s kapitolským povstáním.

Prokurátoři uvedli, že Ochs a DiCarlo shrábli peníze online jako součást spiknutí, aby mohli letět ze svých domovských států Texas a Havaj do DC na pro-Trumpovu akci 6. ledna. „Inzerovali“ své plány, uvádí obžaloba.

Pár údajně vyryl slova „zabijte média“ na pozoruhodném vchodu do Capitolu, Memorial Door. V předchozích soudních záznamech byli Ochs a DiCarlo ukázáni, že stojí poblíž řezby palci. Obžaloba uvedla, že poškození dveří bylo menší než 1 000 $.

Středa je celkově obvinila ze sedmi důvodů, včetně spiknutí, maření úředních opatření a krádeží a ničení vládního majetku.

Jedno obvinění nyní obviňuje z krádeže dvojice flexibilních pout od policií Capitol – stejný druh omezení typu zip-tie, na které se soudnictví zaměřilo v jiných případech, kdy si rebelové mohou vzít zákonodárce jako rukojmí.

Ve dnech následujících po nepokojích v Kapitolu začali Ozze a DeCarlow žalovat u soudu. Aby bylo možné každého zatknout, FBI popsala, jak se o nich věřilo, že jsou uvnitř budovy Capitol, a jak je lze identifikovat na fotografiích a videích pořízených během povstání.

Při nepokojích bylo zabito pět lidí, včetně kapitána policie. Členové Kongresu a tehdejší viceprezident Mike Pence byli kvůli bezpečnosti vyloučeni, což dočasně zastavilo debatu o výsledcích volební školy.

„Nemuseli jsme jít dovnitř. Jen jsem vešel dovnitř a natáčel,“ řekl Oz v rozhovoru pro CNN. „Byly tam tisíce lidí – nemohli situaci ovládnout. Nezastavil jsem se a nezpochybňoval jsem.“

Ochs v loňském roce vedl neúspěšnou kampaň ve státním zákonodárném sboru a zvítězil Schválení Od Trumpa nadějného Rogera Stonea, který s ním natočil video. V rozhovoru pro CNN uvedl, že při vstupu do Kapitolu pracoval jako profesionální novinář a že nechodil do žádných kongresových kanceláří ani místností.

V rozhovoru pro Los Angeles Times po 6. lednu DeCarlo uvedl, že je podle soudních záznamů také novinářem. Podle Kongresu však není novinářem certifikován jako novinář, říkají vyšetřovatelé, provozuje kanál YouTube s Ozem a „chce být zaměstnancem“ skupiny „MT Media News“, která se postaví za „zabíjení mediálních zpráv“. Přiznal se k jeho zatčení.

Nordian, třicetiletý obyvatel státu Washington, byl obžalován u okresního soudu v D.C. v celkem čtyřech bodech, z nichž všechny souvisely s jeho jednáním 6. ledna.

Vyšetřovatelé tvrdí, že pochodoval před davem poblíž Kapitolu, vedle další významné pobočky Pride Boys. Joseph Pix , Kdo byl v posledních týdnech obviněn. Vyšetřovatelé také tvrdí, že Nordian byl v kontaktu s kapitánem, když vstoupil do města s Robertem Keysem, jiným mužem, který byl dříve obviněn. Keyswine vešel do okna na Kapitolu, do kterého se poprvé vloupalo další sdružení Pride Boys, Dominic Bezola, který byl obviněn v souvislosti s nepokoji.