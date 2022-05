Postdoktorandské místo ve funkci regionální ekonomie na MASARYKově univerzitě

Postdoktorská pozice v oboru regionální ekonomie (se specializací na cestovní ruch a/nebo inovace a regionální rozvoj) na katedře regionální ekonomiky a managementu

Divize: Katedra regionální ekonomiky a managementu – Fakulta ekonomiky a managementu

Omezit: 5. června 2022

počáteční datum: 1. září 2022 nebo později

Typ práce: plný úvazek

Pracovní obor: Turistika a ubytování | Ekonomika a finance | věda a výzkum

Očekává se vynikající zázemí v nejnovějších empirických přístupech, stejně jako touha aplikovat výzkum inovací a/nebo cestovního ruchu v kontextu regionální ekonomiky a rozvoje. Kandidát musí být nezávislý výzkumný pracovník se slibným výzkumným programem. Vyžaduje se neustálý výzkum nejnovějších trendů v oblasti inovací a/nebo cestovního ruchu v regionálním rozvoji.

Primární odpovědností postdoka je provádět výzkum v oblasti inovací a/nebo cestovního ruchu v regionálním rozvoji, přispívat k probíhajícím projektům a získávat externí výzkumné granty na relevantní témata. Pozice zahrnuje nízkou učební zátěž (až 4 hodiny týdně).

Hledáme:

Postdoktorandský vědecký pracovník na plný úvazek (kandidát s akademickým titulem PhD v oboru regionální ekonomie nebo příbuzném oboru)

Výzkumník se zájmem o regionální ekonomiku, cestovní ruch, regionální konkurenceschopnost, rozvoj inovací, regionální politiku a příbuzné obory

Expert s vynikajícím zázemím v nejnovějších empirických metodách regionální ekonomie

Kandidát, jehož předchozí výzkum musí prokázat potenciál pro publikaci v předních vědeckých časopisech v regionální ekonomii, cestovním ruchu, inovacích a příbuzných oblastech výzkumu

co nabízíme?

Nejstarší datum zahájení smlouvy je 1. září 2022 a lze sjednat pozdější datum zahájení

Smlouva je na plný úvazek (40 hodin týdně) a v závislosti na zkušenostech a odpracovaných letech se mzda zvyšuje na 2500€ měsíčně v hrubé mzdě (průměrná mzda v ČR je kolem 1500€, průměrná mzda je 1300€ )

Počáteční smlouva na 3 roky s možností prodloužení na další roky.

Možnost univerzitní podpory bydlení a podpory přesídlení

Přátelské a mezinárodní pracovní prostředí

Příležitosti pro profesní růst (např. série univerzitních seminářů, stáže, výměnné pobyty, účast na výzkumných projektech)

Flexibilní pracovní doba a příležitostná home office pro podporu osobních potřeb v rodině a kariéře

Zaměstnanecké výhody (8 týdnů placené dovolené ročně, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní spoření, jazykové kurzy, univerzitní kino, mobilní exkluzivní tarif, sportovní aktivity, očkování)

Možnost pracovat a žít v a Moderní a dynamické univerzitní město

O pracovišti

Masarykova univerzita (MUNI) je akademicky různorodá a výzkumně intenzivní univerzita se silným závazkem k vysoce kvalitnímu výzkumu a vzdělávání. Univerzita nabízí svým 35 000 studentům a 5 500 zaměstnancům inspirativní výzkumné a výukové prostředí.

MUNI se nachází v univerzitním městě Brně v České republice. Na základě nejnovějších údajů OECD Better Life Index se Česká republika řadí vedle Spojených států amerických a Spojeného království. Blízkost přírody a dalších historických měst (jako Praha, Vídeň a Budapešť), rozmanitost kulturních a rekreačních atrakcí a nejvyšší úroveň osobní bezpečnosti řadí Brno podle studentů mezi 100 nejlepších univerzitních měst světa. Více podrobností naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=9kal6NSc_Nc

Členové fakulty provádějí vysoce kvalitní výzkum s kolegy z jiných českých, evropských a amerických univerzit. Fakulta publikovala v časopisech jako Journal of The Knowledge Economy, Journal of Urban Economics, Land Use Policy, European Planning Studies, Cities a Journal of Cleaner Production. Administrativní pracovníci mají zkušenosti s asistencí výzkumných pracovníků s národními a mezinárodními grantovými žádostmi.

Žádosti a výběrové řízení

Musí mít aplikaci Odesláno online do 5. června 2022 (23:59 CET) prostřednictvím online aplikace (Použijte prosím odkaz v sekci e-přihlášky níže). Pohovory na tuto pozici budou probíhat online nebo osobně na Masarykově univerzitě.

Uchazeč musí předložit následující:

Průvodní dopis s popisem vaší výzkumné agendy,

Úplný profesní životopis včetně úplné bibliografie publikovaných prací,

dokument o trhu práce a až dva další výzkumné dokumenty,

Kopie dokladů prokazujících získanou kvalifikaci.

Až tři doporučující dopisy.

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatický potvrzovací email z jobs.muni.cz.

Pro více informací o pozici a oddělení kontaktujte, prosím, vedoucího katedry regionální ekonomiky a managementu Vladimíra Čitka, e-mail: [email protected]

Pokud potřebujete pomoci s nahráním přihlášky nebo máte nějaké dotazy ohledně náborového procesu, kontaktujte prosím vedoucí oddělení lidských zdrojů Evu Karkoškovou, email: [email protected]

Vyzýváme všechny zájemce, aby se přihlásili bez ohledu na osobní původ. Výběrové řízení je založeno na otevřené, transparentní náborové politice založené na zásluhách. Masarykova univerzita nediskriminuje v možnostech vzdělávání, zaměstnání ani rozhodování na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnosti, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace. Vysoká škola získala ocenění Excellence in Human Resources Award.

Pracoviště: Fakulta ekonomiky a managementu Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Typ smlouvy: Dočasná akademická pozice se smlouvou na 3 roky s možností prodloužení na další roky

Profil výzkumného pracovníka v Evropské unii: R2

pracovní hodiny: 1 FTE (práce na plný úvazek na 40 hodin týdně)

Předpokládané datum zahájení: 1. září 2022 nebo později

Počet volných míst: 1

Termín registrace: 5. června

Těšíme se na setkání s Vámi!

Profesor Mgr. Jerry Schbalk, Ph.D.

děkan