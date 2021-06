French Open: Barbora Krejková, nový klenot mezi českými tenisovými hvězdami | tenisové zprávy

Praha: Barbora Krejková, která byla dlouho považována za specialistku na čtyřhru, je nyní hitem dvouhry French Open a je třetí českou hráčkou, která se po tolika letech dostala do semifinále v Paříži.Je jen další pokornou hvězdou v dlouhé řadě mladých českých žen, které se v uplynulém desetiletí dostaly na Roland Garros do semifinále nebo lépe.Petra Kvitová dosáhla této fáze v roce 2012 a loni Karolína Plíšková v roce 2017, zatímco Lucy Šafářová prohrála ve finále z roku 2015 a Markéta Vondrošová skončila druhá v roce 2019.

„Pozadí a nabídka českého ženského tenisu jsou opravdu velmi dobré,“ říká Vladislav Savra, bývalý hráč, trenér a nyní manažer pražského tenisového klubu CLTK.

Česká republika, která vyhrála šest z posledních devíti federálních pohárů, má nyní 10 hráčů v top 100 WTA.

“Jsou dobrým příkladem, který přirozeně nutí rodiče brát své dcery do tenisových škol. Dávají přednost tenisu před krasobruslemi nebo gymnastikou,” řekla Saveda agentuře AFP.

„Fotbal a lední hokej jsou v České republice dva velké fenomény, ale dívky samozřejmě příliš nezajímají,“ dodal.

Kryžiková získala dva grandslamové tituly ve čtyřhře s Katerinou Siniakovou – French Open a Wimbledon v roce 2018.

V Paříži se dostali do semifinále čtyřhry poté, co ve čtvrtfinále porazili krajany Kristinu a Karolinu Plíškovou.

Savra uvedla, že průlom Krezhikové ve dvouhře v Paříži byl poněkud neočekávaný, navzdory nedávnému vítězství na mistrovství WTA ve Štrasburku.

„Ve čtyřhře byla vždy absolutním náskokem, ale myslím, že je to překvapení,“ řekla Safra.

„Tak co? Prostě dospěla,“ řekla Jean Cudez, šampiónka French Open v letech 1970 a 1971, v rozhovoru pro noviny DNES.

„Nejprve potřebovala psychicky vyrůst. Musela najít správnou mentalitu,“ dodal Kodis, který vyhrál Wimbledon v roce 1973.

Krejšíková přiznala, že před zápasem ve čtvrtém kole se Sloane Stephensovou utrpěla záchvat silného stresu.

„Půl hodiny před zápasem jsem seděla v uzavřené místnosti, plakala a byla zděšená,“ řekla.

Pak jsem šel a sledoval, jak Stevens rozbíjí 6-2, 6-0

Poté, co ve čtvrtfinále porazila americkou teenagerku Coco Gauffovou, ocenila její trpělivost.

„Nejsem v tom dobrá, ale věděla jsem, že pokud budu tvrdě pracovat a budu trpělivá, zvládnu to a budu mít příležitost hrát proti nejlepším,“ řekla Krijikova.

„Nikdy jsem nechtěl být specialistou na čtyřhru, to je jen znamení, které jsem dostal,“ dodal 25letý světový hráč číslo 33. Ve čtyřhře je na sedmém místě.

Savra uvedla, že český tenis má na výběr spoustu talentů, vybrala si čtvrtfinalistku French Open Lindu Noskovou a Darju Vidmanovou, které podlehly v 16. kole Roland Garros.

Na tento seznam se přidávají sestry Fruhvirtové, čtrnáctiletá Brenda a šestnáctiletá Linda, třináctý nasazený mladík, který se v dubnu dostal do čtvrtfinále v Charlestonu.

„Sestry byly v mladosti známé svými velkými velikostmi tréninku,“ řekla Safda.

“Pokud to přežijí a udrží si vášeň pro tenis, což je vždy otázka, budou také v pořádku.”