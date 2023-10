Žraloci jsou tak staří, že byli v galaxii dvakrát (zatím)

Zde je zábavný způsob, jak přemýšlet o evolučních časových liniích: Žraloci tu byli tak dlouho, že se pravděpodobně pohybovali kolem Mléčné dráhy dvakrát.

Stejně jako Země obíhá kolem Slunce, Slunce (se všemi planetami obíhajícími kolem něj) Točí se O středu galaxie. Pohybujeme se rychlostí asi 828 000 kilometrů (514 500 mil) za hodinu ve vzdálenosti asi 28 000 světelných let od galaktického středu. Ušetříme vám námahu pokusů o načtení přesného počtu pí z paměti a vašich vlastních výpočtů a odhalíme, že to znamená, že se obracíme 230 milionů let (Odhady to uvádějí někde mezi 225 a 250 miliony pozemských let) k dokončení oběžné dráhy kolem galaktického středu Mléčné dráhy.

To je nepředstavitelná doba. Aby to bylo složitější (nebo možná méně, nemůžeme se úplně rozhodnout), znamená to, že žraloci, kteří se vyvinuli asi před 450 miliony let, dosáhli naší planety kolem galaxie dvakrát. Jinými, uspokojivějšími slovy, jsou asi dva Galaktické roky starý.

Během těchto dvou galaktických let se na Zemi hodně změnilo. Nezním jako komik, který se snaží udělat vtip „Yo Mama“, ale žraloci jsou tak staří, že se vyvinuli dříve než stromy, které poprvé dorazily téměř na pevninu před 390 miliony let. Zatímco se žraloci měnili, ale nakonec zůstali žraloky, první dinosauři se vyvinuli z ještěrek a těšili se pozoruhodnému životu 165 milionů let, než byli vyhubeni.

Žraloci zůstali nevyhynuli během čtyř dalších událostí vyhynutí, pravděpodobně kvůli jejich rozmanitosti.

„Myslím, že lze s jistotou říci, že je to částečně kvůli schopnosti žraloků využívat různé části vodního sloupce – od hlubokých, temných oceánů po mělká moře a dokonce i říční systémy,“ řekla Emma Bernard, kurátorka fosilních ryb v ústav. Muzeum přírodní historie Řekl v kuse Pro muzeum. „Jedí širokou škálu potravin, jako je plankton, ryby, krabi, tuleni a velryby. Tato rozmanitost znamená, že žraloci jako skupina s větší pravděpodobností přežijí, pokud se situace v oceánech změní.“

Pokud by si během této doby udělali čas na nastavení dalekohledů, když obíhali galaxii, viděli by, jak se vytvářejí Saturnovy prstence.