Společnost vám zaplatí 2400 $ za 24 hodin sundání z obrazovek

Video výše: Tipy, jak se vyhnout bolesti hlavy při trávení času na obrazovce při práci z domova, posouvá se průběžně dolů? Odložte telefon na hodinu. Nebo ještě lépe, udělejte to 24 hodin – můžete z toho získat pouze 2 400 $. Společnost Reviews.org, která testuje služby a výrobky pro domácnost, provádí 24hodinovou digitální detoxikační výzvu. Zaplatili vybraným konkurentům přes dva tisíce, aby přežili celý den bez obrazovek. „Pokud máte nutkání na jeden den vypustit svá zařízení, ale přesto potřebujete zaplatit, je to pro vás ideální příležitost,“ napsala společnost na svém webu, kde lze použít ambiciózní digitální detoxikační nástroje. Ideální pro (do soutěže) Aby společnost pomohla určit, kdo by se měl přihlásit, klade několik odlišných otázek. “Vždy jste chtěli vyhrát reality soutěže jako American Ninja Warrior, ale byli jste příliš zaneprázdněni tím, že jste místo toho porazili Mario Kart a Mortal Kombat?” Ptá se Reviews.org potenciálních uchazečů. „Víš toho hodně o svých starých znalostech sociálních médií?“ Podle společnosti je ideálním kandidátem někdo, kdo je „rozhodně technicky zdatný“ a je připraven přijmout výzvu. A i když se vám může zdát snadné na jeden den detoxikovat Instagram – výzva je trochu zapojená, není to tak snadné, jak to zní, a lidé vybraní pro tuto výzvu budou nejen muset celý den deaktivovat své telefony, ale v televizi, hrách. Počítače, chytré hodinky a inteligentní domácí spotřebiče (jako jsou inteligentní reproduktory) jsou také zakázány, ale společnost uvádí, že mikrovlnné trouby jsou stále v pořádku a konkurenti dostanou skříňky pro uložení svých elektronických zařízení na 24 hodin plus 200 $. Dárková karta Amazon pro balení „tech soupravy na přežití“ bez technologie, uvedla společnost. Některé z návrhů Survival Kit Review.org zahrnují psací stroj, který nahradí počítače, a psací papír, který nahradí text, barvy a štětce, které nahradí výtvarné umění. Selfie. Vyzyvatelé si budou muset přečíst Survival Toolkit a poskytnout zpětnou vazbu o zkušenostech po dokončení Výzvy – ale budou tak činit, když budou držet titul „2021 Digital Detox Challenger“. Newyorská výzva přichází v době, kdy „čas strávený na obrazovce“ získal nový význam. Pandemie donutila mnoho lidí pracovat na dálku a studenty studovat online, což podle zprávy neziskové organizace z roku 2019 činí obrazovky nezbytnější. organizace Common Sense. Média, američtí dospívající trávili v průměru více než sedm hodin denně na obrazovkových médiích, aby se bavili. Recenze.org píše: „Máme pocit, že si někdo potřebuje odpočinout.“ Chcete-li požádat, společnost požádá o trochu osobních údajů a 100slovnou otázku, proč jste s výzvou souhlasili. Přihlášky budou otevřeny do 26. března a vítězové budou vyhlášeni na stránce YouTube společnosti 29. března.

