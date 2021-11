Aktualizace aktualizací Walmart PS5 a Xbox Series X Live: Kdy budou na skladě

Obnovit

Vypadá to, že se budeme muset protáhnout Streamujte živě na PS5 a Xbox Series X Protože konzole budou dnes k dispozici na Walmartu ve dvou různých časech, prodejce najednou přidal do mixu nový špičkový Xbox (dříve se dnes začal prodávat pouze PS5).

Pravděpodobně bude exkluzivní pro členy Walmart Plus v 15:00 ET / 12:00 ET, ačkoli to Walmart ve skutečnosti neřekl (pokud jejich tweet nebyl špatný, protože je aktuálně středa).