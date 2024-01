Jak útoky Houthiů v Rudém moři zničily globální lodní dopravu?

Poznámka: Pro zobrazení měnících se tras lodí pravidelně proplouvajících Rudým mořem je zobrazeno 3 461 nákladních lodí registrovaných u vjezdů do Rudého moře za poslední tři měsíce. Přepravní trasy před útoky ukazují pozice lodí od 1. listopadu 2023 do 15. listopadu a ukazují umístění od 1. ledna 2024 do 15. ledna po útocích. Zdroj: Spire Global

Je to mimořádné odklonění: Stovky lodí se vyhýbají Suezskému průplavu a plují dalších 4 000 mil kolem Afriky, přičemž spalují palivo, náklady na balony a přidávají 10 nebo více dní cesty v každém směru.

Vyhýbají se jedné z nejdůležitějších námořních tras světa, Rudému moři, kde Íránem podporované milice Houthi po měsíce útočily na lodě s drony a raketami z míst v Jemenu.

Húsíové uvedli, že se snaží přerušit lodní spojení s Izraelem, aby donutili Izrael ukončit vojenskou kampaň v Gaze. Ale cílem byly lodě spojené s více než tuctem zemí a mluvčí Houthi tento týden řekl, že považují „všechny americké a britské lodě“ za nepřátelské cíle.

Nepokoje byly obrovské. Suezským průplavem, který se nachází na severozápadním konci Rudého moře, proplulo během prvních dvou týdnů letošního ledna asi 150 lodí. Podle platformy Marine Traffic je to pokles z více než 400 ve stejnou dobu v loňském roce. Tyto obraty a útoky Húsíů pokračovaly, navzdory náletům Spojených států a jejich spojenců proti Húsíům.

Poznámka: Útoky zaměřené na komerční lodě jsou útoky, při kterých je zasažena nebo zaměřena alespoň jedna obchodní loď, obvykle pomocí dronů nebo raket. Údaje k 20. lednu. Zdroj: Centrální velení Spojených států

Přepravní společnosti ztrojnásobily ceny, které účtují za přepravu kontejneru z Asie do Evropy, částečně proto, aby pokryly dodatečné náklady na plavbu kolem Afriky. Majitelé lodí, kteří stále využívají Rudé moře, zejména majitelé tankerů, čelí vyššímu pojistnému.

Ceny kontejnerů se zatím nezvýšily tak, jako během pandemie koronaviru. Maloobchodníci jako IKEA ale varovali, že vyhýbání se Suezskému průplavu by mohlo zpozdit dodání zboží do obchodů. Některé automobilky v Evropě byly nuceny nakrátko přerušit provoz, zatímco čekaly na náhradní díly z Asie.

To by mohlo zhoršit inflaci. JPMorgan Chase ve čtvrtek odhadla, že celosvětové spotřebitelské ceny zboží vzrostou v první polovině letošního roku o dalších 0,7 procenta, pokud budou pokračovat výpadky dopravy.

Takto vypadal odklon od Rudého moře pro jednu loď, Maersk Hong Kong. Kontejnerová loď plující pod vlajkou Singapuru vyrazila ze Singapuru do Slovinska 15. listopadu. Do Port Saidu v Egyptě dorazilo po pouhých 12 dnech poté, co prošlo Rudým mořem a Suezským průplavem.

Na zpáteční cestě do Singapuru dorazilo 17. prosince znovu do Port Saidu. Když ale Húsíové zesílili své útoky, loď se otočila a místo toho cestovala po Africe a do Singapuru dorazila až v pátek, po dlouhé cestě. Celý měsíc plavby.

Poznámka: Údaje od 1. listopadu 2023 do 19. ledna 2024. Zdroj: Spire Global

Rudé moře a Suezský průplav se v posledních dvou letech staly stále důležitějšími nejen pro lodě přepravující zboží mezi Asií a Evropou, ale také pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

Evropské země se pokusily přestat nakupovat palivo od Ruska po jeho invazi na Ukrajinu v roce 2022. Rusko tedy prudce zvýšilo objem ropy, kterou přepravuje přes Suezský průplav, většinou do Indie, zatímco Evropa navýšila nákupy zemního plynu z Blízkého východu, rovněž prostřednictvím Suezský průplav. Suezský průplav. Rudým mořem prochází asi 12 procent ropy přepravované tankery po celém světě a téměř stejné množství světového zkapalněného zemního plynu, uvádí americký Úřad pro energetické informace.

Zdroj: Světová banka Poznámka: Mapy hustoty lodní dopravy jsou založeny na polohách lodí nahlášených mezi lednem 2015 a únorem 2021, které zpracovává Globální systém monitorování námořního obchodu MMF.

Húsíové uvedli, že se snaží narušit lodní spojení s Izraelem jako pokus přinutit Izrael ukončit svou kampaň v Gaze. Cílem se však staly lodě spojené s více než tuctem zemí, z nichž mnohé necestují do izraelských přístavů ani z nich neputují.

Přestože v důsledku těchto útoků nebyla potvrzena žádná úmrtí nebo zranění, některé lodě byly poškozeny. Nosič vozidel, Galaxy Leader, byl unesen v listopadu a převezen do Jemenu. Jeho posádka čítající 25 členů, většina z nich Filipínci, tam byla zadržena.

Americké námořnictvo sestřelilo mnoho dronů a raket dříve, než mohly dosáhnout svých cílů, čímž zabránily vážnému poškození komerčních lodí. Ale zachycení levných dronů a levných raket pomocí vyspělých stíhaček a dalšího vojenského vybavení je pro Ameriku a její spojence nákladné.

Hlavní otázkou v Rudém moři zůstává postavení Číny, námořní velmoci. Peking se vyhýbal kritice Húsíů a neúčastnil se vojenských akcí proti nim. Útoky Houthiů zdržely každoroční nárůst čínského exportu, než její továrny přestanou fungovat příští měsíc u příležitosti lunárního nového roku.