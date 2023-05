Český vůdce se s Marcosem setkává na návštěvě v Manile

Předseda vlády ČR Petr Fiala přijede v neděli 16. dubna večer do Manily na dvoudenní návštěvu, která představuje významný milník v diplomatických vztazích evropské země s Filipínami.

Fiata se v pondělí setká s prezidentem Ferdinandem „Bongbongem“ Marcosem mladším v paláci Malacañang, jeho první den v Manile, kdy se obě strany připravují na oslavu 50. výročí vzájemných diplomatických vztahů 5. října.

Podle ministerstva zahraničí budou oba lídři diskutovat o otázkách společného zájmu, včetně oblastí obranné spolupráce, obchodu a investic, univerzitních vazeb, justiční spolupráce a pracovní spolupráce.

„Budou si vyměňovat názory na regionální a mezinárodní otázky společného zájmu,“ dodalo ministerstvo.



Obrázek s laskavým svolením na Twitteru premiéra Petera Fialy



V prosinci 2022 se Fiala a Marcos skutečně poprvé setkali, když filipínský vůdce odcestoval do Belgie, aby se zúčastnil summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Evropské unie (EU).

Tam jednali o spolupráci v bezpečnostním sektoru v rámci Programu modernizace ozbrojených sil Filipín. Mezitím v roce 2019 proběhla první konference filipínských a českých představitelů ve Společném obranném výboru.

Během jejich prvních bilaterálních jednání v Bruselu Marcos také požádal Fialu o pomoc s transferem technologií v obranném sektoru, protože řekl, že by mohl zvýšit obranné výrobní kapacity země.

„Je to něco, co velmi pomohlo modernizačnímu programu, který děláme pro obranné síly na Filipínách, zvláště teď, když se… snažíme posílit naše schopnosti pobřežní stráže,“ řekl tehdy Marcos Fialovi.

„Ale co by bylo zajímavější je, že kromě samotného vybavení by to byl transfer technologií z vaší země do mé, abyste mohli vyrábět některé materiály, které nyní poskytují jiné země a možná je i používat… Filipíny jsou centrem celé té logistiky.“

Opouští Fiala Filipíny v úterý pozdě odpoledne.

Manila přikládá velký význam svým vztahům s Prahou i ostatními členy Evropské unie a snaží se tyto vztahy posilovat napříč politickou, ekonomickou a bezpečnostní oblastí. Filipíny, koordinátor ASEAN v partnerství pro dialog do roku 2024, se zavázaly podporovat aktivní a smysluplnou spolupráci mezi dvěma regionálními bloky.

Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo: „Vztahy Filipín s evropskými zeměmi, včetně České republiky, jsou oživeny společnými zájmy na prosazování demokracie, svobody, právního státu, míru, stability a lidských práv.“

Mezi významná spojení mezi oběma zeměmi v minulosti patří: návštěvy raných jezuitů a vědeckých misí na Filipínách z Evropy, slavné přátelství mezi Dr. José Rizalem a profesorem Ferdinandem Blumentrittem; a společné hrdinství Filipínců a tehdejších Čechoslováků bojujících bok po boku v bitvě u Bataanu během druhé světové války, uvádí DFA.