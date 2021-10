Jak těžké je naučit se chorvatsky?

24. října 2021 – Nepovažuji se za polovinu toho, abych mohl mluvit plynně chorvatsky, ale myslím si, že určitě existují faktory, které mi pomohly zjednodušit proces a mohou pomoci i vám, a stojí za to je sdílet.

Je nepravděpodobné, ale ne nemožné, najít osobu, která by chtěla studovat chorvatský jazyk bez konkrétního důvodu, tj. Právě kvůli tomu, že se chorvatský jazyk učí. Zvláště pokud jste někým, kdo nemá žádné znalosti v učení se slovanskému jazyku, může to být velmi obtížné a dokonce pro mnohé je to frustrující. Mezi těmi, kteří ze zvědavosti studovali chorvatštinu, jsem našel studenty Erasmu ze zemí jako je Polsko, Ukrajina nebo Česká republika a také jsem potkal lidi z Bosny, Slovinska a Makedonie, kteří navzdory mluvení různými jazyky chorvatštinu studovali bez problémů nebo ji ovládali plynule ve velmi krátkém čase.

U mých kolegů ze zemí jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, Anglie nebo Francie tomu tak nebylo. Nebylo to pro mě, z Peru, ani pro mé přátele z Argentiny, Chile, Bolívie nebo Kolumbie, z nichž drtivá většina studovala jazyk v rámci stipendia nabízeného Ústředním státním úřadem Chorvatům mimo Chorvatskou republiku, s záměr dozvědět se více o své rodové zemi nebo udělat první kroky ve svém novém životním projektu v Chorvatsku. Vaše slovní zásoba, gramatika a dokonce i abecedy mohou být relativně podobné, ale velmi se liší od slovanských jazyků. Cestou si člověk všimne, že určitá slova mohou být sdílena, a tím pomáhají porozumět kontextu toho, co je slyšet nebo číst určitým způsobem, ale v žádném případě neodhalí jejich plný význam.

Některé příklady jsou:

status (anglicky) – Sitación (španělsky) – Sitacija (chorvatsky)

politický – politický – politický

muzeum – muzeum – muzeum

s – lingvistika – lingvistika

Na druhou stranu, stejně jako v chorvatském jazyce, také konjugujeme slovesa téměř výhradně pro každé podstatné jméno podle toho, zda se jedná o první, druhou nebo třetí osobu, nebo zda je to singulární nebo množné číslo. Zatímco v angličtině je možné, aby se slovesa za těchto stejných úvah docela změnila.

Například se slovesem Jíst:

V angličtině (jíst):

Jím.

Ty jíš.

(on/ona) jí.

My jíme.

Ty jíš.

oni jedí.

ve španělštině (příchod):

Jím.

Ty jíš.

(on/ona) jí.

My jíme.

Ty jíš.

oni jedí.

v chorvatštině (jíst):

Jím.

Ty jíš.

On jí.

My jíme.

Ty jíš.

Oni/oni/ona jí.

Někdo, kdo mluví španělsky, může určitým způsobem říci, že existují důvody, proč přizpůsobujeme studium chorvatského jazyka z určitých úhlů, například skutečnost, že náš jazyk také obsahuje velké množství gramatických pravidel a skloňování, jakož i existence typů. Chorvatský jazyk má však skloňování, které se ve španělštině nevyskytuje. například:

The město . (Město) – město (Stav: Nominativní)

. (Město) – (Stav: Nominativní) Budu město . (Jdu do města) – Totéž 1 c . (případ: akuzativ)

. (Jdu do města) – Totéž . (případ: akuzativ) žiji v město . (Bydlím ve městě) – Živim u město . (Stav: Locativ)

. (Bydlím ve městě) – Živim u . (Stav: Locativ) Vedle město . (vedle města) – znuděný hodnost . (stav: přidáno)

. (vedle města) – znuděný . (stav: přidáno) bude diskutovat s město. (Bude se hádat s městem) – Raspravljat će s Město. (ochotný)

Jak vidíte, ve španělštině název město Během případu se ve formě nemění, ale v chorvatštině podstatné jméno mění svůj tvar podle skloňování. Ačkoli jsem již dříve zmínil, že ve španělštině, stejně jako v chorvatštině, lze podstatná jména klasifikovat také podle pohlaví, nemá to vliv na konjugaci sloves, která je doprovázejí. například:

Byl do města. (On šel do města) / byla do města. (šel jsem do města) – Odešel pryč On je ve městě. / ona je pryč On je ve městě.

Také nejsme příliš zvyklí seskupovat věty, kde podstatná jména nejsou doprovázena články. například:

Mají to rádi The Pizza. (Milují pizzu) – Folly Peso.

Některé věci však mohou být známé těm, kteří mluví anglicky, protože vedle podstatných jmen lze v mnoha případech upustit od článků, jako ve výše uvedeném příkladu. Ale i když některé maličkosti mohou upřednostňovat ty, kteří mluví anglicky, nakonec se ocitnou zapleteni do jazyka plného zvráceností a sexuality, na rozdíl od neutrálního jazyka, který ovládají.

Nyní nejsem student lingvistiky, natož odborník, takže se neodvažuji analyzovat ani se hlouběji zabývat historií a gramatikou každého jazyka. Když však vezmeme v úvahu výhody a překážky, které mohou nastat při učení obtížného jazyka, jako je chorvatština, myslím, že existují Pět způsobů, jak se to můžete naučit Nejen rychleji a snadněji, ale také zábavnou formou.

1. Zaregistrujte se na kurz chorvatštiny

Možná nejlepší alternativa, zápis do kurzu chorvatského jazyka má mnoho výhod. Když například budete procházet předměty a úrovněmi, budete mít příležitost poradit se se svým učitelem, obvykle někým z Chorvatska, o něčem, čemu nerozumíte dobře, nebo o čem potřebujete více informací ohledně chorvatského jazyka. Také domácí úkoly a testy, které musíte během kurzu absolvovat, vám pomohou otestovat vaše učení. Budete mít také studijní materiály, které možná nikde jinde nenajdete, a budete studovat s kolegy, kteří budou pravděpodobně na stejné úrovni a kteří najdou podporu. Pokud máte zájem studovat chorvatský jazyk v Chorvatsku, můžete si přečíst pravidla pro podání žádosti o chorvatský jazyk Stipendium na kurz v Chorvatské republice, nebo se také můžete odhlásit Kurzy nabízené společností Croaticum v Záhřebu.

2. Cvičte se svými přáteli nebo partnerem z Chorvatska

Dobré na tom, že máte partnera narozeného v Chorvatsku nebo chorvatské přátele, je to, že k procvičování nebo dalšímu učení jazyka nemusíte žít v Chorvatsku. Pokud je tato osoba ochotná vás učit a budete se držet studia, všimnete si, že to může být velmi snadné a zábavné. Protože se narodili v Chorvatsku, naučíte se nejen pravidla gramatiky a skloňování, ale také se budete moci naučit výslovnost. Je pravděpodobné, že určitě ocení váš zájem o studium jazyků!

3. Doporučujeme mluvit chorvatsky v každodenních situacích

Pokud žijete v Chorvatsku, nebo i když tam studujete chorvatský jazyk, mohu vám říci, že vytváření shrnutí do sešitu, úkolů, zkoušek nebo mnoho hodin studia nestačí. Koneckonců, pokud studujete jazyk, je to právě to, co vám umožňuje mluvit jím. Nejlepší je vyhnout se co nejvíce mezilehlým jazykům. Přestože v Chorvatsku zjistíte, že angličtinou mluví velká část populace, povzbuďte se, abyste si při nakupování, na poště, v kavárně, v baru nebo dokonce s cizími lidmi na ulici procvičili to, co víte o chorvatštině. ! Milovat tuto možnost jsou dva důvody. Prvním důvodem je, že získáte větší jistotu v mluvení chorvatštinou, a druhým je to, že Chorvaté rozumí tomu, že jejich jazyk může být složitý, takže vám pomohou s tím, co příliš dobře neznáte, a budou vás motivovat k dalšímu zlepšování.

4. Sledujte filmy nebo seriály s chorvatským zvukem nebo titulky

Když jsem přijel do Chorvatska, mnoho mých chorvatských přátel mi poradilo, abych se díval na chorvatské filmy nebo seriály, a zpočátku jsem si myslel, že to může být trochu banální a že mi to při učení jazyka moc nepomůže. Ano, je pravda, že při sledování chorvatského filmu nebo seriálu nebudete schopni rozluštit skloňování nebo porozumět gramatickým pravidlům, ale pomůže vám to propojit některé běžné výrazy, fráze nebo slova používaná Chorvaty. Doporučil bych, abyste se na filmy nejprve podívali se zvukem ve svém rodném jazyce nebo v angličtině, ale s chorvatskými titulky. Dále zkuste sledovat filmy nebo seriály s chorvatským zvukem, s titulky ve vašem rodném jazyce nebo v angličtině. Procvičíte si tak nejen slovní zásobu, ale také svou výslovnost a souvislosti, ve kterých můžete v chorvatštině používat nové výrazy.

5. Změňte jazyk všech svých elektronických zařízení

Dnes se chytré telefony a další elektronická zařízení staly základními nástroji pro učení se novému jazyku nebo zaměstnání během cesty do zahraničí. Například Google Translate umí velmi dobře překládat z angličtiny do chorvatštiny a naopak a postupem času se stále zlepšuje. V dnešní době vám umožňuje nejen překládat slova nebo věty, které si sami napíšete, ale můžete také nahrávat obrázky nebo skenovat text v chorvatštině a aplikace vám je překládá velmi efektivně. Na druhou stranu vám nejnovější verze iPhonu a jeho operačního systému umožňuje detekovat texty prostřednictvím fotoaparátu a dokonce i na vašich fotografiích, tímto způsobem můžete velmi rychle dosáhnout výsledků.

Moje hlavní rada je však alespoň čas od času změnit hlavní jazyk telefonu. Protože dobře známe své telefony prostřednictvím sociálních sítí nebo práce, pravděpodobně jsme si již zvykli na časté texty a zprávy, které vidíme na různých platformách: „odeslat zprávu“, „odhlásit se“, „aktualizovat“, „stáhnout video“ „Sdílejte“ obrázek ”,“ To se mi líbí ”,“ Komentujte ”atd. Jakmile je váš telefon v jiném jazyce, najdete stejné zprávy, ale tentokrát v chorvatštině a časem si na to můžete zvyknout!

Chorvatština je obtížná, ale ne nemožná. Jakmile najdete trik, uvědomíte si, že je to jazyk velmi bohatý na historii a najdete zábavu a motivaci se ho naučit. Nenechte se odradit!

Chcete -li se dozvědět více o životním stylu v Chorvatsku, sledujte vyhrazenou stránku TCN.