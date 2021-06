Krezhikova, nový klenot mezi českými tenisovými hvězdami

AFP / Praha, Česká republika

Barbora Grijikova, která byla dlouho považována za odbornici na čtyřhru, nyní mění ve dvouhře French Open a stala se třetí českou hráčkou po mnoha letech, která se dostala do semifinále v Paříži.

Je další umírněnou hvězdou dlouhé fronty semifinále nebo vynikajících mladých českých žen v Roland Corros v posledním desetiletí.

Petra Kvitová zvítězila loni v roce 2012, Carolina Bliskova v roce 2017, Lucy Safarova ve finále 2015 a Marquette Vondrosova v roce 2019.

„Pozadí a prezentace českého ženského tenisu je velmi dobrá,“ říká Vladislav Svarda, bývalý hráč a trenér a nyní manažer pražského tenisového klubu CLDK.

Česká republika, která vyhrála šest ze svých posledních devíti Pete Cupů, má nyní 10 hráčů v top 100 WTA.

“Přirozeně jsou to dobré příklady rodičů, kteří berou své dcery do tenisových škol.” Dávají přednost tenisu před krasobruslemi nebo gymnastikou, “řekla Savarda agentuře AFP.

„Fotbal a lední hokej jsou v České republice velké události, ale pro malé děvčata to samozřejmě nebylo tak zajímavé,“ řekl.

‘Perfect Mood’

Kryžiková získala s Katarinou Siniakovou dva grandslamové tituly v kategorii čtyřhry – na French Open a Wimbledonu 2018.

V Paříži se duo dostalo do semifinále a v posledních osmi zápasech porazilo spoluhráčky Christinu a Carolinu Bliskovou.

Navzdory vítězství na nedávném turnaji WTA ve Štrasburku Savarta uvedla, že Gregikova postup ve dvouhře v Paříži byl poněkud nečekaný.

„V kategorii čtyřhry byl vždy absolutní jedničkou, ale myslím, že to je překvapení,“ řekla Savarda.

„Tak co? John Coates, šampión French Open v letech 1970 a 1971, řekl v rozhovoru pro DNES Broadcasting.

„Především musela dospět. Musela najít správné myšlení,“ řekl Coates a dodal, že v roce 1973 vyhrál Wimbledon.

Krezhikova připustil, že před zápasem proti Sloane Stephensovi ve čtvrtém kole utrpěl těžké nervy.

“Půl hodiny před zápasem jsem seděl v uzamčené místnosti a plakal a cítil se hrozně,” řekl.

Poté viděl Stephens 6-2, 6-0.



‘Štítek’

Poté, co americký teenager ve čtvrtfinále upustil od Coco Coffee, ocenil jeho trpělivost.

„Nejsem v tom moc dobrá, ale pokud budu tvrdě pracovat, budu-li mít trpělivost, vím, že dostanu šanci se tam dostat a hrát proti nejlepším,“ řekla Kryžiková.

„Nikdy jsem nechtěl být expertem na čtyřhru, je to známka, kterou jsem dostal,“ dodal 25letý hráč na světovou jedničku. V kategorii čtyřhry skončil sedmý.

Savarta uvedl, že v českém tenise má z čeho vybírat, a jmenoval současné juniorské čtvrtfinalistky French Open Lindu Noskovou a Tarju Witmanovou, která na Roland Garros neuspěla v posledních 16.

Na seznamu jsou sestry Fruhvardové, čtrnáctiletá Brenda a šestnáctiletá Linda, které v dubnu postoupily do čtvrtfinále v Charlestonu.

“Sestry byly v dětství známé svými velkými tréninkovými moduly,” řekla Savarda.

„Pokud to budou udržovat a budou se stále zajímat o tenis, je vždy otázkou, zda budou také v pořádku.“

“Co řekne Jana?” – Kryžiková opustila Paříž s otázkou

PAŘÍŽ, Francie: Barbora Grijiková měla všechny odpovědi u soudu proti Coco Kaufové, ale po včerejším semifinále French Open měl velkou otázku: Co si jeho bývalá mentorka, Jana Jana Novotna, pomyslí na Paříž, když běžel?

Novotna, bývalý šampión Wimbledonu, zemřel na rakovinu v roce 2017 ve věku pouhých 49 let, dohlížel na život Gregikové v letech 2014-17 a skončil v posledních čtyřech na Roland Karros v roce 1990, opět v roce 1996, jen několik měsíců po narození jeho protějšku.

„Prostě jsme si toho všimli. Máte pravdu, “uvedla Krajková v souvislosti s nejlepším výkonem Novotny na grandslamovém turnaji Clavcourt.

“Vždy na ni myslím.” Pokaždé, když jdu k soudu, jdu mimosoudně a vždy na ni myslím.

“Vždycky jsem přemýšlel, co by mi řekla po takovém běhu, těchto vítězných zápasech a všem.”

„Jsem tak smutná, že mě opravdu neslyší.

Kryžiková byla ponechána spekulovat o svém setu 7–6 (6), 6–3 proti 25. týmu Kauf.

„Řekne mi, že je velmi pyšná. Myslím, že to udělá. Řekne mi:„ Jen se bav, pokračuj, “vysvětlil.

„Nezáleží na tom, zda vyhrajete nebo prohrajete, musíte pokaždé udělat maximum, když šlápnete na kurt, soustředíte se na tenis a hrajete.

„Vyskočí a bude křičet. To si pamatuji. Co dělala, když jsem vyhrál IDF a IDF (v nízkých zápasech). Myslím, že teď je to ještě větší.“

Kryžiková nyní čelí řecké Marii Zacharyové, která porazila obhájkyni titulu Igu Svyatekovou 6: 4, 6: 4 v setu, a nyní může být hrdá na to, že je první českou ženou, která zvedla trofej Susan Langlanové po Hannah Mandlikové v roce 1981. (Reuters)





