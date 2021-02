Spojené království otevírá karanténní hotely a pokračuje v očkovací kampani

BritánieNově zřízené karanténní hotely uvítaly v pondělí své první hosty, když se vláda snaží zabránit novým variantám Koronavirus Od vykolejení rychle se pohybující očkovací kampaně.

Cestující, kteří přijeli na londýnské letiště Heathrow v pondělí ráno, byli bezpečnostními doprovody doprovázeni na autobusy, které je odvedly do blízkých hotelů.

Británie podala první dávku vakcíny proti koronavirům téměř čtvrtině populace, ale zdravotníci se obávají, že vakcíny nemusí dobře fungovat u některých nových kmenů viru, včetně těch, které byly poprvé identifikovány v Jižní Africe.

Podle nových pravidel musí lidé přijíždějící do Anglie ze 33 vysoce rizikových zemí zůstat ve vyhrazených hotelech po dobu 10 dnů na vlastní náklady a s jídlem dodávaným až k jejich dveřím. Ve Skotsku platí toto pravidlo pro lidi pocházející z jakékoli země. Mezinárodní cestování již bylo kvůli pandemii přísně omezeno a Britům je v současnosti zakázán vstup na zámořské dovolené.

Kritici tvrdí, že karanténní hotely vznikají příliš pozdě, přičemž jihoafrická alternativa již koluje ve Velké Británii

V neděli vláda dosáhla svého cíle podat první dvě dávky vakcíny 15 milionům nejzranitelnějších osob v Británii, včetně zdravotnických pracovníků a osob starších 70 let.

V pondělí navštivte očkovací centrum v Londýně, předsedo vlády Boris Johnson Pochválil „neuvěřitelné úsilí“ vědců, zdravotníků, farmaceutů, vojenského personálu a dobrovolníků, které dosáhlo nejrychlejšího šíření vakcíny v Evropě.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že očkovací kampaň se nyní rozšiřuje u lidí starších 65 let se základními zdravotními podmínkami. Vláda si klade za cíl poskytnout všem osobám starším 50 let první dávku vakcíny do konce dubna a celou dospělou populaci do září.

Británie zaznamenala nejhorší epidemii koronavirů v Evropě a zemřelo více než 117 000 lidí. Zranění a úmrtí nyní neustále klesají a vláda tvrdí, že 22. února vyhlásí „cestovní mapu“, která má usnadnit celonárodní uzavření.

Johnson je pod tlakem některých členů vládnoucí Konzervativní strany, aby brzy zrušili uzamčení, což společnostem umožní znovu otevřít dveře a lidem navštívit přátele a rodinu.

Premiér, který byl obviněn z příliš pomalého uzavírání Británie loni na jaře a poté příliš rychle na to, aby v létě uvolnil omezení, nyní vydává úmyslný tón.

„Musíme být velmi opatrní,” řekl a dodal, že kroky, které budou oznámeny příští týden, budou „opatrné, ale nezvratné.”

Epidemiolog Neil Ferguson, který radí vládě ohledně respiračních virů, uvedl, že úředníci mají právo postupovat opatrně.

„To, co nechceme opakovat, je to, co se stalo při předchozích příležitostech – to znamená, uvolněte se příliš rychle,“ řekl.