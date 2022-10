9hodinová patová situace poblíž Yukonu končí zatčením podezřelého z vloupání

Podezřelý z vloupání, který v úterý odmítl opustit ženský domov v metru, zahájil devítihodinovou stávku s policií města Oklahoma.

Majiteli domu se podařilo uprchnout, zatímco Kenneth Dean (39) byl stále uvnitř. Ve středu se Dean asi v 7 hodin ráno vzdal policii.

Policie uvedla, že vše začalo textovou zprávou na číslo 911 od majitele domu.

„Před 22:00 se policisté ozvali v rezidenci v Southwest Fifteenth Street a Check Hole Road,“ řekl seržant. Dillon Quirk, policejní oddělení města Oklahoma. „Majitel domu uvedl, že v domě je další osoba, která odmítá odejít.“

Policie uvedla, že Dean šel do domu své přítelkyně po obvinění z vloupání do obchodu poblíž North West 23 a Council Road. Zaměstnanec oznámil, že se podezřelý vloupal do zadních dveří, ukradl peníze z pokladny a odnesl trezor. Policie má bezpečnostní video z práce a brzy spojí Deana se zločinem. Přítelkyně podezřelého potvrdila jeho totožnost při vyšetřování.

„Přijeli policisté a majitel domu vyšel a vysvětlil policistům, že uvnitř domu jsou zbraně,“ řekl Quirk. „Uvnitř byly střelné zbraně.“

Protože v domě byly zbraně a na Deana byl vydán zatykač, policisté zavolali taktický tým. Sousedé řekli News 9 mimo kameru, že už viděli Deana v domě té ženy. Nepřekvapilo je, že ho policie obklíčila, ale ulevilo se jim, že devítihodinová patová situace skončila pokojně.

„Byl zatčen na základě stížností na vloupání,“ řekl Quirk.

Dean měl také příkaz k držení zbraně po trestném činu. Je umístěn do vazebního zařízení okresu Oklahoma.