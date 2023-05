Vesmírná skála má hodnotu 25 000 dolarů, pokud ji najdete na Zemi

Vesmírná skála, která přistála v Maine, má hodnotu 25 000 dolarů pro každého, kdo ji najde.

Napsal Jessica Jodrolet |

Pokud žijete v Nové Anglii, zahoďte všechno, popadněte detektor kovů a vydejte se do Maine. Maine Mineral and Gem Museum nabízí odměnu 25 000 dolarů každému, kdo najde vesmírný kámen, který se nedávno zřítil do Země, podle… přerušit. Lovci meteoritů již hledají drahé kameny, takže konkurence může být tvrdá.

Po sledování ohnivé koule po obloze se NASA domnívá, že část meteoritu přistála na americko-kanadské hranici, s největší pravděpodobností poblíž White, Maine a Canoes, New Brunswick. Hledání vesmírných kamenů v této oblasti může být obtížné, protože se jedná o velmi zalesněnou oblast se spoustou bahna a stromů. Tento druh terénu by poskytl spoustu dobrých úkrytů pro mimozemský meteorit a učinil túru džunglí náročnější.

Lovec meteoritů jménem Roberto Vargas se už dvakrát dostal k šíji džungle při hledání Vesmírné skály. A ano, lovec meteoritů je skutečný pojem. Platí pro ty, kteří loví meteority rekreačně nebo se tím živí na plný úvazek.

Nejlepší způsob, jak najít meteority, je použít detektory kovů a magnety k zachycení kusů železných vesmírných hornin, i když jsou pod půdou. Je důležité hledat meteority co nejdříve, protože jsou obvykle pohřbeny pod vegetací nebo topografií okolní oblasti během několika měsíců po přistání na Zemi.

Muzeum hledá pouze jeden kilogramový exemplář vesmírné horniny, který je velký asi jako sáček cukru nebo ananas. Pokud si myslíte, že jste našli meteorit, můžete ho přinést do muzea k testování, i když vás to bude stát poplatek. Pokud se ukáže, že jde o kýžený vesmírný kámen, měli byste si test dovolit po odměně 25 000 dolarů.

Maine Mineral and Gem Museum (umístěné v Bethel, Maine) se těší na přidání nového vesmírného kamene do své již tak obrovské sbírky předmětů. Kromě největší expozice měsíčních a marťanských meteoritů na Zemi je muzeum také hrdé na to, že mají největší kus Marsu – 14,5 kilogramový kus čtvrté planety od Slunce. A pokud hledáte místní šperky, muzeum prodává náhrdelníky, prsteny a další vyrobené z drahých kamenů Maine.

Důvodem mimořádně vysoké výše odměny je obtížnost hledání vesmírných kamenů. V roce 2016 Maine Mineral and Gem Museum nabídlo odměnu 20 000 dolarů za podobný meteorit, který přistál v Maine, tentokrát poblíž hranic s Quebekem. Meteorit o hmotnosti jednoho kilogramu nebyl nalezen, takže doufejme, že dalších 5 000 dolarů přidaných k této odměně přiláká další lovce meteoritů k nalezení vesmírné skály.

Nová odměna za meteory není jen pro Američany. Naši sousedé na severu mohou také otočit vesmírnou skálu a získat cenu 25 000 $.