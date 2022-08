Dopisy – The New York Times

Kvůli umístění OAHU, QUIT a JACUZZI jsem objevil další 27-Across. „Návštěvník webu, řečeno jazykem analytiky,“ je jedinečný uživatel. Jeho doprovodný průvodce je 71-Across, „23 v sérii…nebo nápověda pro 27-Across.“ Máme co do činění s „Letterplay“, takže série, která mě napadá, je ze své podstaty abecední, ale co“W„(23. písmeno) se vztahuje k záznamu v 27-Across? Aha – Jedinečný uživatel obsahující dvě U nebo dvojité U.

DOUBLE U mě dostal do souladu s tím, jak odpovědět 68-Across: „Nejvyšší úvěrové hodnocení…nebo rada pro 25-Across.“ Tento úvěrový rating (pro korporátní dluhopisy) je AAA nebo TRIPLE A. Co to má společného s 25-Across, „Not Right?“ Díky kříži! To dávalo smysl, až když jsem jeho návrh obrátil; Čára může být „nesprávná“ nebo rovná AT An ANGLE. Tam třikrát.

Tak co 90-Across? „Čtyřka“ se nehodí. Položka je čtyři H. A co 52-via, „DST start time…“? Toto je DVA AM, odkazující na pondělní „AM“ v S.Dopoledne inzerátDopolednes.

Existují dva další příklady – vynikající dvojice slovních hříček na 89- a 115-Across a divergence na 54- a 118-Across – které tvoří hranice číselné sekvence. (že to Cca sekvence, každopádně. Chybí tam „jedna“ nebo „single“ a místo toho jde nula – dva – double – triple – čtyři – pět.) Tento nulový vstup je pokusem o inverzi. 54-Across, „Beztížnost…nebo narážka na 118-Across,“ je NULA G. 118-Across je „volání baseballových vysílatelů na hřišti.“ co říkají? „odtud?“ V tomto případě soubor Další očekávané vyjádřeníže s nulou G, zní, OIN OIN ONE.

Až do posledních nervů?

