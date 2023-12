Nové Dillí: Kanadská policie může zatknout dva muže, o nichž se vyšetřovatelé domnívají, že zastřelili sikhského separatistu Hardeepa Tesař V Britské Kolumbii, Kanada Informoval o tom ve středu deník The Globe and Mail. Podezřelí jsou pod policejním dohledem a očekává se, že budou zatčeni „během týdnů,“ uvádí zpráva.The Globe and Mail citoval tři anonymní zdroje, které uvedly, že podezřelí vrazi po Carpenterově zabití nikdy neopustili Kanadu a byli několik měsíců pod policejním dohledem. Zdroje uvedly, že policie vysvětlí zapojení údajných vrahů a zapojení indické vlády při vznesení obvinění.

Kanada obvinila Indii, že se podílela na zabití Al-Najjara, kterého Indie v roce 2020 označila za teroristu, ale podle indických úřadů dosud nesdělila žádné důkazy ani informace na podporu svých tvrzení. Al-Najjar byl zastřelen v červnu před gurdwarou v Britské Kolumbii.

Ottawa věří, že její případ byl posílen obžalobou USA proti Indovi z přípravy atentátu na dalšího vůdce Khalistani, Gurpatwanta Singha Pannuna, údajně na žádost indického úředníka, ale Indie mezi těmito dvěma tvrzeními rozlišovala a označila Kanadu za „teroristu“. “ Neopodstatněné tvrzení, které tvrdilo, že Spojené státy poskytly konkrétní vstup.

„Globe neidentifikoval zdroje, protože nejsou oprávněni diskutovat o národní bezpečnosti a policejních záležitostech. Není známo, zda se očekává, že Královská kanadská jízdní policie zatkne nějaké podezřelé spolupachatele zabití,“ uvedla zpráva s odkazem na Washington. . Zpráva zveřejněná v září s odkazem na videozáznamy a výpovědi svědků uvádí, že na zabití Al-Najjara se podílelo šest mužů a dvě auta.