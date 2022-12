Režisér Days Gone viní „probuzené recenzenty“ z průměrného přijetí

obrázek : Sony Bend Studio

Mluvíme o Dny plynuly Opět tři roky po vydání hry o přežití zombie v otevřeném světě. Možná si vzpomínáte na jednorázovou exkluzivitu pro PlayStation sklidilo průměrné přijetí Zdá se, že zklamaný prodej. důvod? No, podle odpovědi spisovatele a herního režiséra Johna Garvina fanouškovi na Twitteru: „Probuďte recenzenty [couldn’t] Jednání s drsným bílým motorkářem, který se dívá na svůj zadek.“

Dny plynuly je prvním skutečným vpádem studia Sony Bend Studio do otevřeného světa a byl vydán v dubnu 2019. Poté, co se z bývalého psance stal hacker Jáhen svatý Jan Při průchodu strašlivým, zombie zamořeným Oregonem se hra dostala k průměrnému kritickému přijetí. přijaté skóre 71 na Metacritic A 72 na OpenCriticVětšina recenzentů hru chválí pro její nevýrazný svět, frustrující průzkum a nevýrazné vyprávění. v KotakuPosouzenířekl bývalý spisovatel Joshua Rivera Dny plynuly selhat[ed] Nabídnout cokoliv nového ve prospěch mashupu bez formy v argumentech přednesených 10 let Walking Dead a bezpočet dalších podobných postapokalyptických her.“ Jinými slovy, Dny plynuly Byl to naprosto neoriginální zážitek, i když občas zábavný.

Mezi prvním uvedením PlayStation 4 před třemi lety se hry prodalo téměř osm milionů kopií vlastní PC port který klesl v květnu 2021. Osm milionů je obrovské číslo k oslavě, ale vezmeme-li v potaz otevřený svět Kurosawy podobný Kurosawě od Sucker Punch Productions Duch Tsushima Stejnou částku prodal za necelé dva roky vrcholovému managementu Bend Studio, včetně bývalého manažera Jeffa Rosse, oznámit Dny plynuly Zklamání.“.

Nyní Garvin sdílel některé ze svých vlastních teorií o tom, proč existují kritici Dny plynuly Bylo to zklamání (volný, uvolnit VGC). V od té doby smazaném tweetu (Archivováno zde), Garvin fanouškovi uvedl tři důvody, proč si myslí, že hra funguje tak špatně:

Tři důvody: 1. Měl technické problémy, jako jsou chyby, streamování a snímková frekvence;

2. Měla recenzenty, kteří se nemohli obtěžovat hru skutečně hrát

3. A za třetí, probudil recenzenty, kteří nezvládli drsného bílého motorkáře při pohledu na jeho zadek

Pokud jste hráli Dny plynuly, pravděpodobně znáte scénu, o které Garvin mluví. Ale pro začátek, tady to je raná flashback sekvence Zatímco Deacon a jeho rande Sarah Whitaker (která se později stala jeho manželkou) prozkoumávají Oregon, jdou po stezce a pozorují krajinu. Sarah se zastaví na „představení“. [Deacon] co [he’s] vzhlédne“ a ukloní se. Deacon se opře a řekne: „Jo, našel jsem to,“ a kamera se stáhne, aby ukázal, jak na ni skočil. Zatímco tento sexuálně nabitý moment mezi dvěma postavami byl pro některé kritiky bodem sváru, není to jeden z hlavních důvodů, proč si hra nevedla lépe, než jste dosáhli.

Kotaku Požádal jsem Sony a Garvina o vyjádření.

Ostatní lidé na Twitteru Garvinova tvrzení rychle zpochybnili.

„Nárokovat ochranu“Dny plynuly„Pro všechny ty probuzené recenzenty to bylo příliš špatné, je to tak směšné,“ jeden tweet. „Říkali nám, že Deacon je drsný motorkář, ale ve skutečnosti je nudný, učenlivý a dělá vše, co mu mocní řeknou. Jeho jednání je omezeno na fňukání pro sebe.“

„Myslím, že to je hlavní důvod Dny plynuly Má průměrné recenze, protože hra nebyla moc dobrá. řekl další.

Nejlépe by to možná shrnul tvůrce videa Chris Franklin. „Divoké pro mě je, že si nemyslím, že to někdo ve skutečnosti nenávidí Dny plynuly„,“ tweetoval. Konsenzus byl naprosto v pořádku. Cromulent. Co je na krabici? V době plné her s otevřeným světem a zombie her to byla rozhodně jedna z nich. Takže je trochu nepříjemné, že kritici neutrhli váš titul (je na 71 na Metacritic!), ale dostatečně nepochválil Joyfully.“

já Psáno v lednunenašel jsem Dny plynuly Zábavné hraní. „Ovládání bylo těžké a těžkopádné. Lov zdrojů byla fuška. Jízdu na motorce v nádherně příšerném Oregonu jsem si užíval, ale novinka se po neustálém docházení plynu opotřebovávala.“ A to vše umocňuje fakt, že žánry open world i zombie survival jsou neuvěřitelně nasycené, a Dny plynuly Neudělalo to dost, aby se odlišilo od ostatních her té doby.

Nikomu, kdo si to užíval, bych to nezazlíval Dny plynuly. pro každého z nich. Ale oznámení, že „probuzení recenzenti“ bylo jedním z důvodů, proč se hvězdné přijetí hry zdálo tak mimo realitu. Realita byla taková Dny plynuly Byla to prostě dobrá, pěkná hra střední třídy. Všimněte si světa a jednejte podle toho: Není třeba „probuzených“ konspiračních teorií.

Garvin od té doby přešel ze Sony Bend Studio a nyní je Pracuje na hře s NFT.