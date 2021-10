Kontaveit a Kanebe postupují v žebříčku WTA po silných výkonech | Sportovní

Kontaveit stoupl o tři místa na 20 a Kanepi je nyní šedesátý.

Kontaveit vyhrál minulou neděli WTA Ostrava v České republice, zatímco Kanepi ten samý víkend vyhrál turnaj ITF v Dallasu v Texasu, ačkoli minulý týden se mu nedařilo na Chicago Fall Tennis Classic – Kanepi byl vyřazen v prvním kole a Kontaveit, Až do druhého kola byl nucen odstoupit kvůli zranění stehna.

První tři pozice WTA zůstaly beze změny – Ashleigh Barty (Austrálie), Arina Sabalenka (Bělorusko) a Karolina Plíšková (Česká republika).

Annette Kontaveit má své kariérní hodnocení WTA 14, kterého dosáhla v dubnu 2019, přičemž jejím dosud největším pokrokem na grandslamech je čtvrté kolo, kterého dosáhla na US Open (v roce 2015 a znovu v roce 2020). A Francouzi Otevřeno (v roce 2018). Kontaveit nedávno jmenoval nového trenéra Dmitrije Tursunova, bývalého bývalého hráče. Kontaveitovi je 25 let a pochází z Tallinnu.

Kaya Kanepi, 36 let z Haapsalu, se umístila na 15. místě (v roce 2012). Do čtvrtfinále všech grandslamů, kromě Australian Open, se dostala dvakrát: na French Open v letech 2008 a 2012, ve Wimbledonu v letech 2010 a 2013 a na US Open v letech 2010 a 2017.

