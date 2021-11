Zprávy Google zobrazují reakce iMessage jako emotikony

Nejnovější aktualizace Google Messages připravuje nový způsob, jak se vypořádat s nepříjemnými zprávami reakce iMessage, které se často objevují ve smíšených skupinových chatech.

Aktualizace: Tato funkce se již pro některé začala zavádět, což nám umožňuje vidět ji v akci.

Reakce iMessage jako emotikony

Každý fanoušek Androidu má jistě alespoň jednoho kamaráda s iPhonem, který trvá na používání Feedbacku, i když nepoužíváte iMessage. V těchto případech budete dostávat dlouhé zprávy v těchto řádcích:

Líbil se obrázek

Zdůrazněte „Jsme na cestě“

Ve skupině iMessage jsou to jednoduché reakce, ale ve smíšených konverzacích je odeslána záložní zpráva, aby majitelé Androidu nezmeškali, že zpráva byla rozpoznána a nějak odpověděla. Pro někoho, včetně autora, jsou tyto zprávy neuvěřitelně otravné, protože přátelé často používají reakce na neuvěřitelně dlouhé zprávy ve skupinovém chatu a zahlcují historii zpráv.

v nejnovějším beta aktualizace U Google Messages v10.7 jsme zjistili, že Google je pravděpodobně chytřejší způsob, jak zpracovávat příchozí reakce iMessage. Podle nedávno objevené preference (dosud nenasazené do aplikace) by Zprávy Google měly být schopny zachytit příchozí reakce iMessage a místo toho je zobrazovat jako „emoji“.

ios_reaction_classification Zobrazit reakce iPhonu jako emotikony

V tuto chvíli není jasné, jak přesně by toto „hodnocení“ fungovalo, ale lze si představit, že Zprávy Google budou detekovat příchozí zprávy, které začínají něčím jako „like“ a pokusí se je přiřadit k předchozí zprávě. Jakmile budete vědět, na kterou zprávu odpovídáte, může Google Message skrýt vaši příchozí iMessage a místo toho pod původní zprávou zobrazit emotikon.

iMessage má však jinou sadu reakcí, než jaké aktuálně nabízí Google Messages v konverzacích RCS. Na vině může být Google, protože v ikoně „set“ interakcí iMessage je zmínka, možná mapování sady interakcí, které jsou dnes dostupné ve Zprávách Google, nebo možná jen přiřazení různých emotikonů.

ios_reactions_mapping

Aktualizace 19. 11. 15:00Vypadá to, že Google již pomalu začal zavádět možnost pro Zprávy interpretovat reakce iMessage podle svých vlastních. S laskavým svolením poskytnutých snímků obrazovky 9to5Google od čtenáře jfolkman, zjistili jsme, že zpětná vazba odeslaná z iPhone byla správně interpretována službou Google Messages stejně jako zpětná vazba odeslaná prostřednictvím RCS.

A co je nejdůležitější, záložní zprávy se nezobrazují v historii zpráv, což udržuje pořádek. Když klepnete na reakci zprávy, Zprávy Google ukážou, že je „přeložená z iPhone“, což je opravdu zábavný způsob, jak to vyjádřit.

Nyní vidíme, že Google již resetoval některé reakce iMessage, aby odpovídaly tomu, co je dostupné prostřednictvím RCS. Například Zprávy Google přijímají milostnou reakci na iMessage jako emodži srdce-oči, zatímco reakce smíchu je nahrazena emotikonem smajlíka.

Zejména pokud uživatel iPhone změní reakci iMessage, kterou vložil do zprávy, Zprávy Google přepínají emotikony, které se zobrazují správně. Je to vidět na screenshotech výše, kde reakci lásky vystřídal smích.

dík jfolkman!

připomenutí narozenin

Další funkcí, na které se s touto aktualizací Google Messages pracuje, je připomenutí narozenin. Z toho, co jsme schopni dát dohromady, váš seznam konverzací ve Zprávách Google vám přímo ukáže, že má narozeniny konkrétní osoba, pravděpodobně na základě jejího seznamu kontaktů Google.

Popřejte jim všechno nejlepší k narozeninám! string>

Pokud s někým konverzujete a má narozeniny, měli byste také vidět banner, který vám připomene, abyste mu popřál k narozeninám. Tento banner může mít také zábavnou animaci narozeninového dortu.

„Dnes mají narozeniny!“ string>

