Prezidentův špatný zdravotní stav, policejní razie a obvinění z korupce uvrhly Českou republiku do politické krize, mezi jinými i dočasný předseda vlády Andrzej Babik.

Nejhorší scénář už nemohl být horší – Evropská unie, stejně jako její evropští sousedé, je již v zajetí vážné energetické krize a je vystavena vysokému riziku nákazy koronavirem.

Česko je od úterý v povolebním chaosu, pravomoci prezidenta Miloše Zemana se chopil senátní výbor. Rozhodnutí přichází poté, co lékaři ve vojenské nemocnici v českém hlavním městě Praze ošetřili Zameena pro selhání jater s tím, že „nemůže plnit žádnou ze svých povinností“.





Sedmasedmdesátiletý Zaman měl po volbách začátkem tohoto měsíce jmenovat nového předsedu vlády koaliční vlády, v níž nejvíce hlasů získala akce oblíbeného miliardáře Babika pro nespokojené občany, ale celkovou kontrolu ztratily dvě opoziční strany, v čele s Peterem Fialou. Opoziční strany uvedly, že nebudou kandidovat v doplňovacích volbách.

Resort, který vlastní jeho vlastní rodinní příslušníci, by mohl být žalován za podvod a zpronevěru 2 miliony dolarů z fondů EU zapojených do lázní, čímž by byla na žádost sněmovny pod sněmovnou odstraněna Bobbyho imunita jako zákonodárce ve středu v otáčející se politické koalici.

Krátce před volbami Babik, rozsáhlý dokument popisující tajné pobřežní finanční transakce stovek politiků, veřejných činitelů a známých osobností známé jako Pandora Papers. Dokumenty vydané Mezinárodní federací investigativních novinářů ukazují, jak Bobby využíval skořepinové společnosti k nákupu nemovitostí, včetně sato na francouzské riviéře v roce 2009, které vyvolalo obvinění opozičních politiků z praní peněz a daňových úniků. Odmítl Pandořina tvrzení, že neudělal nic špatného a že obvinění proti němu jsou pouhou pomluvou.

„Myslím, že žádost Brockova právníka o posílení Bobbyho imunity je zajímavý vývoj, protože pokud by se právník rozhodl, že Bobbyho nepošlou k soudu, neměl by být stíhán. „Zdá se, že jeho čin naznačuje, že vážně uvažuje o vyslání pana Babíka k soudu,“ dodal.

Mezitím, pokud cement a delegace potvrdí, že výbor bude hlasovat o svržení Zamana, část jeho pravomocí bude převedena na Bobbyho a jednoho z jeho politických spojenců, mluvčího Radka Wondreka. Teoreticky rozhodnou, kdo bude příštím premiérem.





Bobik slíbil, že dá Fialovi své jméno, a může se více soustředit na to, aby místo německého kandidoval na prezidenta, říkají čeští komentátoři.

Zaman byl kdysi pastí, ale existují náznaky, že se jejich spojenectví rozpadá. Mladá fronta Dnes, druhé největší noviny v Seychelské republice, je ve vlastnictví Babiše a tento týden má titulek příběhu za cíl „uklidit obyvatele Německa“.

Babik, německý hlavní poradce Vratislav Maine, veřejně vyzval k rezignaci po obvinění, že se on a další v prezidentském doprovodu snažili zakrýt prezidentův zdravotní stav. Policie tvrdí, že obvinění vyšetřuje a označila je za “trestné činy proti republice”.

„Policie ČR zahájí vyšetřování nezákonné činnosti, při níž lze nalézt známky trestných činů proti republice,“ tweetovala česká policie. Není jasné, o jaké zločiny se může jednat, ale místní média tvrdí, že mezi zločiny patří zrada a podrobení. Myna Brock novinářům uprostřed řekla, že nebyly porušeny žádné zákony a že byla kritická vůči hlasování senátního výboru o uzurpování jejích prezidentských pravomocí.

Prezidentova manželka Ivana Žemanovová ve čtvrtek řekla, že lidé by neměli spekulovat o nemoci jejího manžela “měli by přestat spekulovat”. Ve čtvrtek Maine v rozhovoru pro novináře v Praze řekl: „Prezidente Miloši Zemane, jmenoval mě do této funkce a pouze on má právo mě odmítnout“.

Babik ale českému zpravodajskému webu iDNES.cz řekl, že Mina by měl v polovině týdne odstoupit, jinak by ho prezident po přenesení pravomocí odvolal. Parlament bude o této záležitosti hlasovat první listopadový týden.

Češi jsou ohromeni zvraty bizarního řetězce politických událostí.

Stejně jako ostatní Evropané bojují s epidemií. Vzhledem k tomu, že v úterý a ve středu bylo hlášeno více než 3 000 nových případů, infekce koronavirem v zemi začala opět stoupat a zdvojnásobila počet odpovídajících dnů v minulém týdnu.

Ministr zdravotnictví Adam Wojdak oznámil ve středu nové epidemické kontroly, které začnou platit příští týden. Patří sem povinné nošení roušek při práci a kontroly digitálních očkovacích průkazů pro vstup do barů a restaurací.