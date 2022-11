Úspěšnější než ketamin – léčba traumatické deprese

ECT, která je ve filmech a televizních pořadech zobrazována nepříznivě, trvale poskytuje lepší výsledky u deprese rezistentní na léčbu.

Podle analýzy šesti studií, jejichž výsledky byly nedávno zveřejněny v Psychiatrie JAMAElektrokonvulzivní terapie (ECT) je v rychlé úlevě od těžké deprese lepší než ketamin.

Podle Světové zdravotnické organizace je deprese převládající stav, který postihuje přibližně 5 % jedinců na celém světě (WHO). Pocit smutku, podrážděnost, ztráta radosti z věcí, které byly kdysi příjemné, a dokonce i snášení nevysvětlitelné bolesti nebo únavy celé týdny, to vše jsou příznaky deprese. Nejběžnější léčbou první linie deprese je užívání perorálních antidepresiv (ve spojení s psychoterapií). Pokud však perorální antidepresiva nejsou účinná nebo pokud je pacient v bezprostředním nebezpečí, že si ublíží, existují jiné, rychlejší možnosti léčby, včetně ECT a nověji ketaminu nebo esketaminu.

Ketamin se ve Spojených státech používá méně často než esketamin, což je nosní sprej schválený americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv k léčbě deprese. Neexistují však žádné studie srovnávající účinnost ECT s esketaminem. Studoval se také ketamin, sesterská droga esketaminu. Ketamin se obvykle používá jako injekční anestetikum v medicíně, ale nedávno byl ověřen jako rychle působící intervence na pomoc lidem s těžkou depresí.

T. Greg Rhee, psychiatrický epidemiolog ve společnosti University of Connecticut College of Medicine a partneři z Harvardská UniverzitaUniverzita Kyungnam, Korea. Nemocnice McLean A Massachusetts General Hospital v Bostonu, University of Torontoa VA New England duševní nemoc ve West Haven, a univerzita Yale zkoumali šest globálních klinických pilotních studií porovnávajících ketamin s ECT u těžké deprese. Studie, které byly provedeny v nemocnicích ve Švédsku, Německu, Íránu a Indii, zahrnovaly celkem 340 pacientů.

Všech šest studií nezávisle zjistilo, že ECT byla při zmírňování příznaků těžké deprese účinnější než ketamin.

„ECT je úspěšnější než ketamin“ při pomoci pacientům s těžkou depresí, říká Re. „Nenašli jsme žádné rozdíly podle věku, pohlaví nebo geografické polohy. Můžeme tedy říci, že každý, kdo má nárok na ECT, bude mít prospěch.“

Přestože ketamin pacientům obecně pomáhal, ECT měla celkově lepší výsledky. Ketamin by mohl být praktickou léčbou pro lidi, kteří nemohou podstoupit ECT. Profily vedlejších účinků těchto dvou léčebných postupů se lišily, přičemž ECT pravděpodobněji způsobovala bolesti hlavy, bolesti svalů a ztrátu paměti, zatímco ketamin spíše způsoboval schizofrenii, závratě a dvojité vidění.

Existují dvě další studie, které porovnávají ECT a ketamin, a Ri doufá, že jejich data přidá do analýzy, jakmile budou k dispozici.

„Každá přímá studie naznačuje, že ECT funguje lépe než ketamin. Ale lidé jsou k ECT stále skeptičtí, možná kvůli stigmatu, říká Rhee, nebo negativním zobrazením ve filmech jako Přelet nad kukaččím hnízdem a pořadech jako „Stranger Things.“ „Musíme zlepšit povědomí veřejnosti o ECT pro léčbu rezistentní deprese.“

Odkaz: „Účinnost a bezpečnost ketaminu versus ECT u pacientů s těžkou depresivní epizodou: systematický přehled a metaanalýza“ od Taeho Grega Rhee, Ph.D., Song Ryul Shim, Ph.D., Brent B. Forrester, MD, MA, Andrew A. Nirenberg, MD, Roger S. McIntyre, MD, George I. Papakostas, MD, John H. Crystal, MD, MD, Gerard Sanakura, MD, PhD. a Samuel T. Wilkinson, MD, 19. října 2022, k dispozici zde. Psychiatrie JAMA.

