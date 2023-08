Ředitel Starfield Todd Howard chválí Xbox v interní zprávě

Před zahájením předběžného přístupu Starfield na Xbox, PC a Game Pass vydal herní ředitel Todd Howard interní zprávu – poděkoval týmům Bethesda, ZeniMax, Xbox a Microsoft za jejich příspěvky.

Zatímco Todd většinou děkuje skupině lidí a uvažuje o vleklém projektu, jedním z nejpozoruhodnějších je zejména jeho chvála Philu Spencerovi a Xboxu – všímá si toho, jak dávají tvůrcům příležitost „rozkvést“. Tady je přesně to, co musel říct, S laskavým svolením Windows Central:

Todd Howard: „A samozřejmě je tu Phil Spencer. Jeho podpora pro každou hru a každého hráče byla důsledná a divoká. Připojení ke Xboxu nás přiblížilo k mnoha lidem, se kterými pracujeme více než 20 let. Neumím si představit lepší místo pro tvorbu her, kde je umožněno vzkvétat rozmanitosti studií, tvůrců a her. Tato podpora přišla od celého vedoucího týmu Xbox a ze všech oblastí podpory publikování a vývoje.“