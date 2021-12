Trpí smrtelnou nemocí a zbývá jí pouhé tři týdny. „Ztracená dovolená“ z roku 2006 (aktuálně k zapůjčení na Amazonu) je solidní příběh se zábavným příběhem, chytlavou hrdinkou a vzrušujícím tématem. Zasazeno na pozadí krásné zimní divy. V remaku stejnojmenného vozidla Aleca Guinnesse z 50. let najde věčnou milovanou Georgii Byrdovou (Queen Latifah), která jede do krásného města v edici Odds. Karlovy Vary strávily své poslední dny v úžasném Grand Hotel Pub (vyslovujte „Grand Hotel Boob“ – ano, „Boob“).

I když se toto místo může zdát jako sen každému, kdo viděl film, ve skutečnosti je Grand Hotel Pub skutečným místem pro pobyt doma. Horká řeka 80 mil západně od Prahy. Navzdory jménu spojenému s koupelnou je tato nemovitost virtuální zemí snů, která je zcela hodná obdivu Gruzie a návštěvníků. Ale, plný výraz, některé jeho části byly vylepšeny Produktový designér William Arnold (který Stál za vznikem filmů „The Edge of Seventeen“, „Lovelace“ a „Crazy, Stupid, Love.“).

Jak Wayne Wang, režisér filmu „Last Holiday“, vysvětlil Arizonské republice: „Myslím, že lidé by byli velmi zklamaní, kdyby šli do hotelu. Rozhodně ne jako ve filmu. Určitě jsme to nosili a hodně pracovali. . Mnoho online recenzentů Podělte se o tento pocit a všimněte si, že místo není tak bohaté, jak je zobrazeno na obrazovce. Ale pokud fotky Webové stránky hospody Grandhotel Věřte nebo ne, je to tak úžasné!