“Ztratil jsem 65 liber poté, co jsem opustil cukr a začal přerušovaný půst”

Jmenuji se Rachel Antonio (Vložení tweetu) a je mi 32 let. Jsem z Mississaugy v Ontariu v Kanadě a pracuji jako úředník v nemocnici. Když mi bylo 30, vážil jsem 240 liber a měl mnoho zdravotních problémů. Vyjmutím cukru a praktikováním přerušovaného půstu, stejně jako jízdou na kole pět nebo šest dní v týdnu, jsem ztratil 65 liber.

Než jsem se rozhodl změnit svůj život, nebyl jsem moc zdravý. Vždycky jsem onemocněl a každý rok jsem měl operaci. Můj nezdravý životní styl v té době způsoboval, že mi selhaly orgány. Věděl jsem, že se musím změnit, protože na tom závisel můj život.

Navíc jsem byl lékařsky obézní. Chůze se stala problémem. Udělal bych jen pár kroků a zadržel dech. Také jsem měl zranění dolní části zad a problém s kolenem. Ve 30 letech jsem vážil 240 liber.

Tuto cestu jsem zahájil proto, abych nevypadal jako model, ale abych měl zdravou váhu.

Byl jsem připraven na změnu. Říkal jsem si, že nikdy není pozdě na péči o své tělo. Opravdu jsem chtěla žít dlouhý život nejen pro sebe, ale i pro svého manžela a být tím nejlepším, co jsem mohla. Tuto cestu jsem zahájil s příslibem, že už neexistuje způsob, jak se ohlédnout, a to se stane součástí mého nového životního stylu.

Největší kompromis, který jsem udělal, bylo vyříznutí cukru.

Poprvé jsem začal věnovat pozornost tomu, co vlastně jím. Nedržím speciální dietu. Soustředím se jen na to, abych zajistil rovnováhu sacharidů, bílkovin, zeleniny a ovoce. Zahrnul jsem také přerušovaný půst a Řídím se rutinou 16: 8. Postím se 16 hodin a pak je mé stravovací okno otevřené od 12:00 do 20:00 مساء

Jím vyvážená jídla se zdravým občerstvením mezi nimi a ujistěte se, že jsem dobře hydratovaný. O víkendech se obvykle snažím dát si nějakou odměnu a nazvat to „resetovacím“ dnem, když jím snídani, oběd a večeři v „normální“ době.

To je to, co jím denně:

snídaně: Dvě vejce, dva kousky krůtí slaniny, celozrnný toast s polovinou avokáda a lžičkou arašídového másla.

oběd: Jeden šálek rýže, kousek masa, jako je kuře, a část zeleniny, která je smažená nebo smažená nebo konzumovaná jako salát.

Občerstvení: Kousek bílkovin nebo ovoce.

večeře: Šálek rýže, kousek masa a zeleniny.

bonbón: Jogurt.

Na začátku své cesty jsem to poznal Jízda na kole doma Používám své kolo Schwinn.

Příběh pokračuje

Specificky jsem se zapojil do rytmického cyklování pomocí aplikace Playbook. Rád chodím na lekce s trenérem Gabim J, Vložení tweetu. Jsem tak ráda, že jsem našla cvičení, které miluji a které mě nakopává současně.

Cykluji teď asi pětkrát nebo šestkrát týdně. Cítím se skvěle pokaždé, když se potím a dojedu na konec každé jízdy. Je to také skvělý způsob, jak si odpočinout po velmi dlouhém dni.

Kromě cyklistiky také ráda dělám jógu a Rozjímání. Také rád chodím na dlouhé procházky a výlety do přírody. (Neděle je mým aktivním odpočinkovým dnem, když dělám jógu nebo pěší turistiku.) V tomto okamžiku mám více energie a už se neunavuji snadno. Můžu si mnohem víc užívat života a mít tolik dobrodružství.

Tyto tři změny způsobily největší rozdíl ve výsledcích hubnutí.

Navzdory své rušné práci na plný úvazek si udělám čas na cvičení. Myslím, že odhodlání je také jedním z klíčů k dosažení vašich cílů. Pracuji na 12hodinové směny, ale stále dávám přednost cyklistice. Připadá mi to příliš brzy ráno na to, nebo jezdím, když se vrátím z práce. stal se konzistentní. Tento krásný výlet mě tak změnil jako člověka. Seznámil jsem se s mnoha věcmi, naučil jsem se více o výživě, dodržoval své životní priority a hlavně jsem se naučil trpělivosti a tomu, jak tomuto procesu důvěřovat. Udržování konzistence je také velmi důležité. Každý den se budím s pocitem pohody. Naučil jsem se, jak poslouchat své tělo. Pokud vám tělo říká, abyste si odpočinuli nebo zastavili, udělejte to. Meditace mi také hodně pomohla zastavit a soustředit se. Dává mi to silnou mysl a klid. Jen dýchejte a zbytek bude následovat.

Ztratil jsem asi 65 liber za dva roky.

Chci povzbudit ostatní ženy, aby vždy dělaly to, co je nejlepší pro vás a vaše tělo. Najděte cvičení, které vás baví. Nebojte se nakrmit lahodné a vyvážené jídlo. Sebeláska je velmi důležitá, tak to udělejte za sebe! Vychutnejte si postup vytrvale a trpělivě.

