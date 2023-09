Zdenek Geraski zachraňuje lidstvo mezi generacemi s písní „Už tě nemiluji“

27.09.2023 – Režisér se podívá na varšavský festival, aby představil své nejnovější dílo o hranicích rebelie a svobody u mladé generace

Tento článek je k dispozici v angličtině.

český režisér Zdeněk Geraski Jeho nejnovější film bude mít světovou premiéru, už tě nemilujiV Filmový festival ve VaršavěMezinárodní soutěž (6.-15. října). Pro Jiráského to není první vystoupení na festivalu. Udělal svůj debut, který se setkal s ohlasem kritiky. Květní poupata Tam v roce 2012. Držet se dál od dramatu nedávné doby Christoph Jiráský se nyní se svou nejnovější nabídkou noří do žánrů coming of age a road movie.

už tě nemiluji Sleduje cestu dvou teenagerů. Třináctiletý Marek se vůči matčině příteli cítí tak rozhořčený, že se uchýlí k zveřejňování odvážných videí na internetu. Jeho smělost upoutala pozornost Terezy, kterou mnozí považovali za „typickou“ dívku z dobré rodiny. Kvůli společné touze vzbouřit se oba zesilují své dovádění a pro svá videa zobrazují stále riskantnější situace. Teresin odvážný návrh na útěk z domova je vrhne do světa nebezpečí a přiměje je k inscenaci scénáře únosu s Markem jako pachatelem. Po konfrontačním volání Terezině matce si duo uvědomí, že není cesty zpět. Utečou vlakem, skončí ve špinavém činžovním domě na předměstí Bukurešti a uchýlí se ke krádeži, aby si vydělali na živobytí. Ale jak se jejich euforický pocit svobody zmenšuje, potýkají se s tvrdou realitou izolace, zoufalství a naprosté deziluze. Příběh, který začíná předstíraným únosem, se brzy změní v drásavou cestu do neznáma, plnou cest vlakem a nečekaných dobrodružství.

Film zahrnuje herecké obsazení Daniel Zeman, Maisa Kolmanová, Anita Krausová (Christoph), Marián Metas (Nikdy jsme nebyli moderní ) A Rica Derzi (Muž se zaječíma ušima ). Michel Černýznámý svou prací ABCDeFGHI-JohnstonPůsobil jako kameraman. Jiráský zvolil kompaktní štáb, aby zajistil svižnost a spontánnost, zejména proto, že některé scény závisely na interakcích v reálném čase s neznámými lidmi, se kterými se hlavní hrdinové v podání mladých neprofesionálů setkali. Gerasky svůj přístup rozšiřuje a poznamenává: „Příběh, který se zaměřuje na dvě děti na cestě, je založen na realistických tradicích. Upřednostňovali jsme tvůrčí svobodu po celou dobu. Nejednoznačná povaha dospívání, jeho hledání nezávislého myšlení a nezávislosti mě velmi fascinovalo. Improvizace, kterou si naši mladí herci užívali, se často objevovala. Naším primárním cílem bylo zachytit skutečnou autenticitu a poctivost a vyhýbat se jakýmkoli kazatelským tónům.

Slovenský výrobek Sylvie PanákováZástupkyně společnosti Arina Film Production zdůraznila, že film byl navržen tak, aby oslovil mladší publikum a předložil autentický obraz dospívání a generačního rozdělení, které je vlastní dnešní společnosti. Vyprávění bude čerpat ze současných způsobů vyjadřování rozšířených mezi dnešní mládeží a bude využívat pokročilé kamerové techniky. Technologie budou zahrnovat vzdálené nahrávání zvuku a princip „autoportrétu“ prostřednictvím chytrých telefonů, včetně video blogů, selfie a sociálních médií, s cílem vykreslit intimní a živý obraz reality. Režisér vyjádřil snahu překlenout propast mezi generacemi, zdůraznil převládající pocity odcizení a prázdnoty, se kterými se mnozí potýkají, a zároveň shrnul podstatu výzev moderní doby, které přesahují hranice střední Evropy.

už tě nemiluji Produkuje ho i/o post (Česká republika), koprodukce Arina Film Production (Slovensko) a Tangaj Production (Rumunsko). Projekt podpořily Český filmový fond, Slovenský audiovizuální fond, Český kraj Ústí a Sony Europe.