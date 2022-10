2023 Porsche 911 GT3 RS VYKONÁVÁ 6:49 Nürburgring Lab

Zdá se, že to nebylo všechno pro parádu. obrázek : Porsche

Časy na kolo na Nürburgringu jsou jednou z těchto věcí kulturně příbuzné Protože je to zajímavé i přes to, že je V podstatě k ničemu Při porovnávání aut v reálném světě. Nicméně stojí za to mluvit o tom, když někdo vyjde a vydá naprosto žhavou opravu banánů jako Porsche. Zcela nová GT3 RS, šílená aerodynamika.

Jaký je čas Banana Borsch? Zkuste 6 minut 49,328 sekund. Pro určitý kontext je to o 10,6 sekundy rychlejší než běžné 992 GT3 a asi o 3,5 sekundy rychlejší než 991,2 GT2 RS. Je asi o 13 sekund rychlejší než 918 Spyder. Je to směšná doba, kdy GT3 RS hledá silniční auto.

„Dnešní 911 GT3 RS přineslo to, co na první pohled skutečně slibovalo – absolutní dokonalost na závodním okruhu,“ uvedl v prohlášení Andreas Breuninger, ředitel Porsche GT Cars. „Vzhledem k daleko od ideálních podmínek, se silným protivětrem na dlouhé rovné silnici z Döttinger Höhe a chladnými teplotami asfaltu jsme tentokrát spokojeni. 911 GT3 RS je vyladěn Nové standardy pro aerodynamiku a strukturou. Nikdy předtím nebylo silniční auto tolik příkladem motoristického sportu.“

Na závodní dráze je to mnohem méně výstřední. obrázek : Porsche

Nyní zde Porsche nenastavilo žádné celkové rekordy, snad kromě toho, že jde o nejrychlejší auto s motorem vzadu, ale pro auto s výkonem kolem 500 koní je čas velmi těžký. Dvě nejrychlejší auta na silnici jsou Mercedes-AMG GT Black Series (6:43:62) a Lamborghini Aventador SVJ (6:44:97), oba produkují přes 700 koní.

G/O Media může získat provizi až 49% sleva Samsung Early Black Friday Černý pátek přišel brzy!

Samsung dělá obrovské nabídky na domácí spotřebiče a vysavače. Prodej zahrnuje některá zařízení vyrobená na zakázku, řadu prémiových chytrých zařízení Samsung. „Je sezóna velkých nákupů – a se slevami až 49 % budete rádi, že jste to udělali.

To vše nás samozřejmě nutí přemýšlet, jak rychlá bude verze GT2 s veškerým výkonem navíc, který turbodmychadla přinesou. Doufejme, že Porsche nás nenechá čekat příliš dlouho.