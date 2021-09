Nové skafandry, známý test: NASA je zpět v oxidu uhelnatém, aby se připravila na průzkum Marsu, zpět na Měsíc

V 60. letech zde byly testovány původní „měsíční obleky“

BEND, Ore. (KTVZ) – NASA nedávno testovala nové skafandry určené k návratu na Měsíc a prozkoumání Marsu v budoucnosti na řadě přírodních lokalit ve speciálních oblastech kolem a poblíž centrálního Oregonu.

Dr. Pascal Lee, projektový manažer NASA Haughton-Mars, vedl testovací úsilí v Oregonu koncem minulého měsíce.

„Mysleli jsme si, že je to opravdu výhodné, protože máme skafandr na testování a vracíme se na Měsíc, takže jsme přijeli do Oregonu,“ řekl mi v pondělí.

To jsem zpátky.

Astronauti Apolla cvičili a testovali své skafandry v Oregonu v 60. letech, protože sopečná krajina je velmi podobná Měsíci.

Řekl, že se ještě nevrátili do Oregonu, aby zjistili, jak je to užitečné.

“Byli jsme ohromeni kvalitou všech,” řekl mi.

Posádka asi 10 lidí přišla do Oregonu vyzkoušet nové obleky na některých stejných místech, mezi něž patří Lava Butte, Big Obsidian Lava Flow, Fort Rock, Hole in the Ground a Yapoah Lava Flow v McKenzie Pass.

Navštívili také řadu nových míst, aby se připravili na nadcházející misi NASA na jižní polární vysočině Měsíce – a nakonec na Mars.

Mezi nová místa patřil svah Pemzy v národním parku Crater Lake, národní památník Painted Hills v národním památníku John Day Fossil Peads, jeskyně Skylight a kráter Little Nash.

„Pokud bys to nevěděl,“ řekl mi, „Oregon má opravdu pěkná analogická místa pro Měsíc a také pro Mars.“

Důvodem, proč testují nová místa, jako je Starlight Cave, je to, že vůbec poprvé testují skafandry navržené speciálně pro jeskyně.

Řekl mi, že stanovují požadavky na to, co by budoucí skafandry mohly potřebovat k prozkoumání jeskyní.

„Chceme-jsou tu ještě další věci, o kterých nemohu mluvit, ale bylo to v pořádku,“ řekl mi se širokým úsměvem.

Další testovanou změnou v nových oblecích je přidání elektroniky.

Obleky jsou navrženy tak, aby zobrazovaly mapy GPS, ukazovaly srdeční frekvenci, reagovaly na hlasové příkazy a pomáhaly s podrobným vzorkováním obrazu. Přesně to, co byste očekávali od skafandru 21. století.

Řekl mi: “Věci, díky nimž budou výstupy do vesmíru na Měsíci a na Marsu bezpečnější na silnici. Tento druh technologie je třeba vyzkoušet v reálném terénním prostředí, a proto jsme přišli do Oregonu.”

Lee doufá, že obleky budou použity na měsíčním povrchu během příštího desetiletí, a řekl, že to byl slibný první krok.

„Podrobnosti budou zapsány do technických novin a časopisů, ale výsledkem je, že to funguje opravdu dobře a funguje to krásně.“ Řekl mi.

Lee řekl, že by mohl vidět astronauty zkoumající Mars do poloviny 20. let 20. století a doufá, že do té doby provede další testy v Oregonu.

“Kdybyste mohli vzít astronauty k výcviku pouze na pět míst na Zemi, Oregon by byl podle mého názoru v první pětce,” řekl mi.