DVIDS – Novinky – CAB Fest 2023: Oslava americké kultury

SCHAEFER AIR BASE, Belgie – Zdejší obvykle tiché a klidné letiště se během festivalu Schaefer Air Base (CAB) v roce 2023 na dva dny promění v americký divoký západ.

Tisíce amerických vojáků a vojenského personálu NATO, civilistů ministerstva obrany a místních Belgičanů, plné památek a zvuků americké hranice, navštívily základnu 15. a 16. září, aby oslavili americkou kulturu, kuchyni a mezinárodní přátelství.

Festival CAB nabídl něco zábavného pro děti i dospělé, od country kapel, klasických aut a texaského grilování po rodeo, kovbojské klobouky a karnevalové jízdy.

Letošní CAB Fest byl výjimečný tím, že se nezaměřoval na letadla. Místo tradičního Airfestu vsadil festival na americkou kulturu s tématem „Route 56“, která vyzdvihuje polohu letecké základny poblíž N56 v Belgii a vzdává hold slavné „Route 66“ ve Spojených státech.

„Upřímně děkujeme všem, kteří pomohli udělat tuto úžasnou událost,“ řekl plukovník Lindsay R. Matthews, velitel americké armády Benelux Garrison. „Naše týmy šly nad rámec toho, aby zajistily zábavnou a bezpečnou akci.“

Silné a trvalé partnerství mezi posádkou a místní komunitou bylo také tématem letošního CAB Festivalu.

„Děkuji plukovníku Matthewsové a jejímu personálu za to, že nás přivítali na základně a zorganizovali tuto akci pro komunitu,“ řekl Olivier Hartel, starosta města Schaefer. „Místní obyvatelé někdy ne vždy chápou, o čem je letecká základna Shafer, proto oceňuji příležitost, aby naši občané viděli, co nabízí a co pro ně dělá.

Hartel také hovořil o vysoké míře vzájemného respektu mezi posádkou a místní komunitou.

„Jedním z klíčových slov je respekt,“ dodal. „Respekt k životnímu prostředí, respekt k základně, respekt ke vztahu, který se vyvinul mezi leteckou základnou a lidmi ze Schaeferu. Pevně ​​věřím, že takovéto události posílí sociální aspekt vztahu a posílí naše přátelství.“

Přestože tématem festivalu byl americký západ, akce měla také silný mezinárodní dojem díky přítomnosti mnohonárodního společenství NATO v blízkosti SHAPE. Vojenský personál a rodiny z nesčetných spojeneckých zemí se účastnili, aby zažili americkou kulturu jiným a interaktivnějším způsobem, než jaký vidí v televizi a filmech.

Jedním z návštěvníků SHAPE-TU byl plukovník Jindřich Bolek z České republiky (někdy v angličtině uváděno jako Czech Republic).

„Festival se nám moc líbil,“ řekl Bulík. Byla to příležitost užít si odpoledne v mezinárodním prostředí, kde byla široká nabídka zábavy nejen pro dospělé, ale i pro děti. Líbila se mi country produkce na hlavním pódiu a zajímavé byly obchody se suvenýry s tričky, kovbojskými klobouky, přezkami na opasky a modely amerických aut. Koňské show a projížďky byly spolu s koňskými hrami pro děti největší atrakcí. Tato akce nám přinesla kus Ameriky, kterou si odpoledne užít.

Pro prvního seržanta. Jorka Aparicio Sanchez, další člen komunity NATO ze Španělska, CAB Festival dal jeho rodině novou vizi americké kultury.

„Nikdy předtím jsme neviděli jezdeckou show ve stylu rodea a věříme, že je to autentická reprezentace amerického ducha,“ řekl Sanchez. „Naše děti také milovaly koně a dravce, kteří pro ně byli opravdu zajímaví.“

Pro Američany umístěné na letecké základně byl CAB Fest osvěžující chutí domova.

Někteří, jako starší letec letectva Timon Richardson, člen bezpečnostních sil ze 424. letky letecké základny, navštívili se svou ženou a dětmi oba dny festivalu.

„Je to opravdu pěkné, je to něco, od čeho se lidé mohou dostat pryč a odpočinout si,“ řekl Richardson.

Řekl, že na něj udělala dojem rozmanitost kaskadérských kousků prezentovaných na jezdecké show a že jeho děti si autosalon užily s vozy z různých dob.

Kromě jezdeckých dovedností a kaskadérské show představil CAB Fest také mládežnické aktivity s tematikou Divokého západu sponzorované ředitelstvím USAG Benelux pro rodinu, morálku, sociální zabezpečení a rekreaci.

Další zábava zahrnovala stálý proud rockových a country vystoupení SHAPE International Band, American Authors (s laskavým svolením Military Forces Entertainment), Garth Brooks a Bruce Springsteen Bands a mnoha dalších místních a regionálních hudebních umělců.

USAG Benelux již začal plánovat CAB Fest 2024, takže tradice pořádání každoročního festivalu na oslavu silných vazeb posádky s místní komunitou vážně pokračuje i v příštím roce a dále.

