Alex Ross Perry odhaluje svůj další film, ‚Skool Movie‘ o rockové skupině Pirates

Po plodném začátku jeho kariéry se šesti funkcemi za méně než deset let jsme čekali, na čem Alex Ross Perry pracuje po roce 2018. voní to. Vzhledem k tomu, že produkce jeho dalšího filmu již probíhá, bylo nyní odhaleno: projekt, který ho udrží ve světě rokenrolu.

Začátkem tohoto měsíce byla představena nová produkce Alexe Rosse Perryho s názvem „Slanted! Enchanted!: A Pavement Musical“, jen dvě vystoupení v newyorském Shin Center. Nyní, díky novému dílu na New YorkerBylo odhaleno, že produkce je součástí mnohem většího filmového projektu věnovaného indie rockové kapele vedené Stephenem Malkmusem.

Film, který je popsán jako „screw movie“ a „sémiotický experiment“, si představuje, že by Pavement byli nejžhavější kapelou na světě. Film, ve kterém hrají známí herci z broadwayského muzikálu Michael Esper („American Idiot“) a Kathryn Gallagher („Jagged Little Pill“), využije řadu materiálů a inspirací, od životopisných poznámek přes záběry z muzea až po úryvky z muzikálu. pro dokumentární prohlídka do frašky.

„Projekt, hloupý, skutečný, falešný, hloupý, vulgární, nesmyslný,“ nazývá projekt režisér a dodává, že nejbližší přirovnání by bylo k tělu díla Boba Dylana: „Vezmi si film Todda Haynese Boba Dylana.“ [I’m Not There]Scorseseho dokument [No Direction Home and/or Rolling Thunder Revue]dokument Benebaker [Dont Look Back]A film, který Dylan natočil sám a který všichni nenávidí“-Rinaldo a Clara– „A dej je všechny do mixéru.“

Zní to jako skvělá zkušenost a se zapojenou kapelou (jejich label Matador Records oslovil Perryho před třemi lety) a spojený s tímto jedinečným přístupem to musí být něco výjimečného. Zatímco čekáme na další podrobnosti, podívejte se níže na předchozí spolupráci režiséra s Pavement.