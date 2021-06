Obavy z rozšíření viru Covid v Severní Koreji poté, co Kim Čong-un varuje před „obrovskou krizí“ „antiviru“ | Severní Korea

Severokorejský vůdce Kim Čong-un, vyhodil několik vysokých funkcionářů strany kvůli „vážnému“ incidentu s koronaviry, který ohrožoval veřejnou bezpečnost, což vyvolalo spekulace, že Koronavirus Byla porušena obrana země.

„Při ignorování důležitých rozhodnutí strany, která požadovala organizační, materiální, vědecká a technologická opatření na podporu vleklé protiepidemické práce tváří v tvář globální zdravotní krizi, způsobili úředníci vážný incident, který pro vládce způsobil velkou krizi je „bezpečnost země a jejích obyvatel“.

Korejská ústřední zpravodajská agentura nevysvětlila podstatu zneužívání, analytici se však domnívají, že Kimův výbuch to naznačuje Severní Korea Již není osvobozen od Covid-19.

Severní Korea Na začátku pandemie uzavřelo své hranice s Čínou a Ruskem, zastavilo mezinárodní leteckou dopravu a uvalilo přísná omezení na vnitrostátní cestování. Světová zdravotnická organizace uvedla, že po testování více než 30 000 lidí nenašel jediný případ Covid-19.

To bylo tvrzení pochybností mezinárodní společenství s odborníky varujícími, že opotřebované zdravotnické služby v zemi nejsou na zvládnutí ohniska dobře vybaveny.

Začátkem tohoto měsíce Kim vyzval úředníky, aby se připravili na delší období epidemických omezení, což naznačuje, že neplánuje zmírnění omezení na hranicích, a to navzdory škodám, které způsobují ekonomice, která se již vzpamatovává z přírodních katastrof a mezinárodních sankcí uložených v reakci do jaderného režimu. A balistická střela software.

Severní Korea také čelí čekání na vakcíny. Kovacs, globální iniciativa pro sdílení vakcín, v únoru uvedla, že Severní Korea může v první polovině roku obdržet 1,9 milionu dávek, ale tyto plány byly kvůli globálnímu nedostatku pozastaveny.

Kim v úterý na jednání řekl, že úředníci strany prokázali „nedostatek schopností“ a obvinili je z „sebeochrany a pasivity“.

KCNA uvedla, že členové prezidia politbyra – nejvyššího rozhodovacího orgánu vládnoucí Dělnické strany – a politbyra byli svoláni a jejich náhradníci byli vybráni na úterním zasedání.

Zpráva „v podstatě znamená, že Severní Korea potvrdila případy,“ uvedl Ahn Chan-il, severokorejský přeběhlík, který je nyní výzkumným pracovníkem Mezinárodního institutu pro severokorejská studia v Soulu.

„Skutečnost, že politbyro o této záležitosti diskutovalo a že to oznámila KCNA, naznačuje, že Pchjongjang možná bude potřebovat mezinárodní pomoc,“ řekl Ahn agentuře AFP.

„Jinak by to neudělali, protože to nevyhnutelně zahrnuje uznání selhání samotného režimu v jeho úsilí v boji proti pandemii.“

Pokusy Severní Koreje zabránit vypuknutí Covid-19 přispěly k jednomu z nejhorší hospodářská krize Ve své 73leté historii, uprostřed nedostatku potravin a léků a varování před rostoucí nezaměstnaností a bezdomovectvím.

Uzavření hranice znamená, že obchod s Čínou poklesl, zatímco mezinárodní humanitární pracovníci a mnoho diplomatů odešli. Tento měsíc Pchjongjang připustil, že to bylo uprostřed potravinové krize poté, co Kim, který loni se slzami v očích poděkoval Severokorejcům za jejich úsilí v oblasti prevence virů, varoval, že země čelí „nejhorší situaci vůbec“.

Leif Eric Easley, profesor na univerzitě Ewa v Soulu, uvedl, že Kimovy komentáře „naznačují, že se zdravotní stav v zemi již zhoršuje.

Kim je pravděpodobné, že při incidentu najde obětního beránka, když očistí neloajální úředníky a obviňuje jejich ideologické výpadky. To může Pchjongjangu omluvit požadavek, aby občané více drželi, ale může to být také politická ochota přijímat vakcíny ze zahraničí. “