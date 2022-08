Noc plná Coca-Coly a rapu se odehrává v českém dramatu BANGER natočeném na iPhone.

10/06/2022 Mladý český režisér Adam Sedlák se připravuje na uvedení svého druhého filmu v karlovarské sekci Speciální přehlídky

Petarda. Autor Adam Sedlac (© Janova Johana / Jonatan Jan)

nastupující český talent Adam Sedláč Svůj film natočil ve druhém ročníku tzv Petarda. V současné době se film dokončuje v postprodukci. Sedlákův první hack byl Millennium Desktop Series obdobípo kterém následovalo jeho první dlouhé vystoupení, domácí Sociální hororová místnost o vztahu a tělesném neklidu. domácí Procestoval asi 20 mezinárodních filmových festivalů, získal nejlepšího nového režiséra a zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Sitges a byl prodán do pěti regionů. Nyní je k dispozici na Netflixu.

Své nejnovější dílo si Sedlák ponechá, až se vrátí na trávník, kde debutoval na festivalu: Petarda. Premiéra je naplánována v sekci speciálů největšího setkání českých filmů The Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (podívej se na to zpravodaj).

Hlavní hrdina Sedlákova nejnovějšího počinu Alex se má vypořádat s nejlepší colou v Praze. Jeho snem je vytvořit vlastní rapovou píseň – vlastní „Sausage“. Vezme svého producenta na noční výlet přes město, aby získal rappera Čárový kód SergeA (který hraje na obrazovce verzi sebe sama) na palubě spolupráce. „Celý příběh se odehrává během jednoho večera a je to pořádná jízda. Stejně na mě zapůsobilo i natáčení. Připadal jsem si, jako by to bylo kdysi dávno na natáčení, přestože mám 15. Mnoho momentů vzniklo spontánně v dané situaci, takže Alex musel mít dobrou energii. pod všemi našimi kůžemi,“ Adam MichíkCož znázorňuje hlavní postavu.

„Petarda. Původně to bylo zřízeno Česká televize Jako řetězec „Produkt odhaluje Jacob Gerra. Myšlenka řetězce byla poté rychle přepracována, aby odpovídala formátu délky prvku. Rádi zkoušíme nové věci plážové bodya poté obdobíNatáčení filmu na mobil se zdálo jako trend, který jsme chtěli prozkoumat,“ pokračuje Gera. Natáčel se na místě v pražských ulicích pouze iPhonem. Postprodukce je podle producenta náročná.

„Rap je pouliční hudba a chtěl jsem, aby náš film byl jako pouliční film. Takže výběr natáčení na iPhone nebyl pokus o zapamatování, ale spíše to byla kreativita. Samozřejmě jsme to museli udělat tímto způsobem.“ “ podotýká Sedlák. Dodává, že jeho záměrem bylo dosáhnout „kombinace dotěrný A tanečnice ve tmě s troškou Velmi špatnýOproti jeho debutu to byla The Hand domácíA Petarda. Má větší kádr včetně Mišíka, Marcel BendigA Anna Vialová a rapper Serge Barracuda spolu s influencery na sociálních sítích Anna PorichováA Dana Valjevac A pornohvězda Stacy Cruzová.

Petarda. Produkuje ho Jakub Jíra and Krzysztof Zelinka, české produkční společnosti Shore Points, a Česká televize koprodukují. The Český filmový fond Podpora filmů. Pontonfilm V českých kinech bude film uveden 22. září a 29. září film vstoupí do slovenské divadelní distribuce, které se ujal i Bontonfilm. Zatím neexistuje žádný mezinárodní obchodní zástupce zastupující film, ale producent informoval Cineuropa, že jednání probíhají.

Níže se můžete podívat na trailer: