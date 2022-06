Xbox 360 Exclusive je nyní po omezenou dobu zdarma

Skvělý Xbox 360 z roku 2010 je nyní k dispozici zdarma spolu s Xbox One prostřednictvím Games With Gold, což znamená, že je omezen na ty, kteří mají předplatné Xbox Live Gold. A stejně jako ostatní hry, které byly dříve zdarma s Games With Gold, je zdarma pouze po omezenou dobu. Konkrétněji, ode dneška do konce měsíce si nyní mohou předplatitelé Xbox Live Gold stahovat Rascules Volný, uvolnit.

Hra byla vydána již 29. prosince 2010 prostřednictvím vývojáře Halfbrick Studios. Hru mezitím zveřejnil sám Microsoft. Po vydání získaly exkluzivně pro Xbox Arcade a Xbox 360 skóre 75 na Metacritic. Od té doby se vývojářem hry stalo mobilní herní studio.

„Rascules je úžasně šílená plošinovka a akční hra pro Xbox Live Arcade, „čte se oficiální demo hry.“ Vydejte se na akční dobrodružství ve hře Raskulls Mega Quest, kde hlavní roli hraje roztomilý, naprosto sebestředný, drsný, ale nečekaně hrdinný drak. Zachraňte svět a odemkněte úspěchy ve hře Mega Quest pro jednoho hráče, která obsahuje tři kapitoly a více než 60 úrovní! Využijte svůj talent pro používání online platforem po celém světě nebo jednoduše na gauči s přáteli Rascules Násobek! Raskulls tu zůstanou, takže teď je vaším úkolem skákat, padat, plavat a probíjet si cestu každým centimetrem bohatých Rascules Globalismus!“

Pokud jde o samotnou hru pro Xbox One, je Project Highrise: Architect EditionA je zdarma až do 15. července. Hra byla vyvinuta SomaSim a vydána společností Kalypso Media – a vydána v roce 2018 – hra má na Metacritic 74 dalších.

„Vaším úkolem jako architekta a vývojáře je stavět světoznámé mrakodrapy, které vám bude závidět celé město, mistrovská díla umění a techniky,“ stojí na oficiálním stadionu hry. „Mrakodrap je ale víc než jen ocel a sklo, je to složitý ekosystém, plný lidí, kteří v budově žijí a pracují. Stali se složitým strojem, který potřebuje vaši pevnou ruku, aby fungoval hladce a efektivně.“

Více pokrytí Xboxu – včetně všeho nového na Xboxu One a všeho nejnovějšího na Xbox Series X | S a novější na Xbox Game Pass – klikněte tady Nebo se podívejte na relevantní a aktuální odkazy uvedené přímo níže: