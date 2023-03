Dotaz na Manchester Arena: MI5 se „hluboce omlouvám“, že nezastavila útok

Veřejné šetření zjistilo, že MI5 promeškala velkou příležitost podniknout akci, která by mohla zastavit bombardování v roce 2017.

„Shromažďování tajných informací je obtížné,“ řekl, „ale kdybychom byli schopni využít malou příležitost, kterou jsme měli, postižení by nemuseli zažít tak hroznou ztrátu a trauma.“

„Na základě všeho, co Bezpečnostní služba věděla nebo měla vědět, jsem spokojen s tím, že takové vyšetřovací opatření by bylo přiměřeným a oprávněným krokem.

Dodal však, že Abedi „prokázal určité povědomí o bezpečnosti a to může ovlivnit efektivitu vyšetřování, které jsem zahájil“.

Sir John řekl, že inteligence mohla vést k tomu, že ho Abedi sledoval k zaparkovanému Nissanu Micra, kde si uložil své výbušniny, a později je odvezl do pronajatého bytu v centru města, aby sestavil svou bombu.

Obecné vyšetřování také zjistilo, že Abedi mohl někomu v Libyi pomáhat, ale na základě dostupných důkazů nebylo možné říci, kdo to mohl být.

Je to poprvé, co došlo k oficiálnímu závěru o možném zapojení nečlenů.

Při dospívání k tomuto závěru sir John odporuje hodnocení MI5, které říká, že nikdo jiný než Salman Abedi a jeho bratr Hashem nebyli do spiknutí vědomě zapojeni.

Ale kromě Hashem Abedi, řekl sir John, není dostatek důkazů, které by jim připisovaly konkrétní znalosti o útoku.

Vyšetřování bylo řečeno, že to nezahrnovalo rodiny zabitých, jejich právní týmy ani média, protože jejich obsah by poškodil národní bezpečnost, pokud by byl zveřejněn.