Všechny hry Fallout jsou v prodeji za 25 dolarů v novém balíčku

Později tento týden On padá televizní seriál Premiéra na Amazon Prime po letech fám, úniků a škádlení. Vypadá to velmi dobře a Amazon se zdá být v této sérii velmi sebevědomý Už plánujete sezónu 2 Podle nedávno odhalených daňových úlev. A možná všechny tyhle řeči On padá Díky tomu budete mít náladu podívat se na populární postapokalyptickou RPG sérii od Interplay a Bethesda. Pokud ano, tento nový fanatický balíček by mohl být perfektní obchod.

„On padá „Balík“ na Fanatical je 25 $Nyní je k dispozici a zahrnuje těchto sedm her:

On padá

Fallout 2

Falloutová taktika

Fallout 3

Nový spad vegas

Fallout 4

Fallout 76

spad 3, 4, A Nové Vegas Dodává se také se všemi svými vlastními DLC.

Toto jsou verze her pro PC a pokud si balíček zakoupíte, získáte kódy Steam, které vám umožní přidat každý titul na váš účet. Žádná z těchto her nebyla ověřena pro Steam Deck, ale s trochou šťourání můžete většinu z nich poměrně dobře spustit na notebooku Valve.

co takhle Fallout: Brotherhood of Steel?

Těchto sedm her tvoří sotva Celá franšíza. Jediná hra, která chybí, je tento fanatický balíček – který, jak se zdá, nemá datum vypršení platnosti – akční RPG titul Fallout: Brotherhood of Steel. Tato hra vyšla v roce 2004 exkluzivně na PS2 a Xbox, ale už si ji vlastně nikdo nepamatuje.

10 minut hry / Bethesda / souhra

Zdá se, že si to nepamatuje ani současný majitel franšízy Bethesda Bratrstvo oceli. Nakladatelství vydalo průvodce pro On padá Série na svých oficiálních webových stránkách dnes, před vydáním série Amazon, a Exkluzivní titul pro konzoli není součástí dodávky.

chudý Bratrstvo oceli. Není to dost špatné na to, aby se na něj vzpomínalo jako na hrozné, a není to dost dobré, aby si ho věrní fanoušci vážili o 20 let později. Opravdu žije v podivném středu „meh“ a pravděpodobně nikdy nebude portován na PC nebo moderní hardware.

Každopádně pokud chcete mít (skoro) všechno On padá Hry, to je skvělý balíček. Mějte na paměti: všech sedm z nich On padá Hry také Součástí Xbox Game Pass na PC.

