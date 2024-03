Studio „Cyberpunk“ a „Witcher“ nevěří v mikrotransakce ve hrách pro jednoho hráče

Cyberpunk 2077 CDPR

Mezi hráči a vydavateli probíhá neustálý boj, když nová hra pro jednoho hráče vychází za plnou cenu a obsahuje i mikrotransakce. Hry, které to dělají, jsou kritizovány, naposledy Dragon's Dogma 2 a dříve spousta her od Ubisoftu a hry, které nezískají mnoho chvály, jako Elden Ring, Baldur's Gate, Spider-Man atd.

Nyní je to CDPR Prostě to řekni na rovinuže nevěří, že by hry pro jednoho hráče měly mít mikrotransakce, jako je neměly jejich předchozí tituly jako Cyberpunk 2077 a The Witcher 3. Ty právě dostaly velká (obrovská!) placená rozšíření nebo přidaný stahovatelný obsah (DLC). Menší volné v čase.

Zde je to, co CFO CD Projektu, Piotr Nilobovich, řekl v rozhovoru Rozhovor se StockWatch.pl (prostřednictvím Indoor Games):

„Nevidíme místo pro mikrotransakce v případě her pro jednoho hráče, ale nevylučujeme, že toto řešení v budoucnu využijeme v případě projektů pro více hráčů.“

Hry pro více hráčů jsou jiný druh. Free-to-play MP hry s mikrotransakcemi jsou v tuto chvíli novou normou a vedou se debaty o tom, co prodávat a za jakou cenu. V tomto případě se zdá, že CDPR bude souhlasit s tím, že se budou muset vydat tímto směrem pro multiplayerový obsah.

Existují silné náznaky, že příští Cyberpunk hra s kódovým označením Orion bude mít jakousi online komponentu pro více hráčů, která se připojí k běžné kampani pro jednoho hráče. Zřejmě to byl původně plán na rok 2077, ale přednost dostaly roky oprav a vylepšení. Je ale snadné si představit, že příště by CDPR možná chtělo napodobit GTA V(VI) a GTA Online, aby v Night City vybudovalo svět pro více hráčů. A pak možná budou věci prodávat.

Cyberpunk 2077 CDPR

Zdá se, že dobrým pravidlem je, že hry pro jednoho hráče by neměly mít mikrotransakce. Vždy se objeví „Koho to bolí?“ Argument, ale to se dostává do temné oblasti, kde se ptáte, zda jsou XP potlačovány, nebo jsou položky ve hře omezeny na základě snahy prodat věci hráčům. Celkově největší chválu sólových hráčů vidíme téměř vždy hráči, kteří se mikrotransakcím úplně vyhýbají. V tuto chvíli je to velmi dlouhý seznam, protože se zdá, že většina vydavatelů souhlasí s CDPR, i když někteří své štěstí nadále tlačí.

Jsem velmi zvědavý, jak bude vypadat multiplayer Cyberpunku. Víme také, že CDPR vyvíjí novou samostatnou IP vedle Zaklínače a trochu bych se divil, kdyby to nebyl multiplayer. Ale uvidíme (za pár let).

Následuj mě Na Twitteru, Vlákna, Youtube, A Instagram.

Vezměte si mé sci-fi romány Série Hero Killer A Zemská trilogie.