Místní česká komunita pomáhá rehabilitovat rodinu v nouzi

Reston, V.A. – David Vlsek z Restonu se zhroutil 17. dubna a později mu byla diagnostikována dětská mozková obrna. Poté, co byl převezen na pohotovost, byl letecky transportován do nemocnice ve Washingtonu, kde je léčen neurochirurgem.

“Lidé se cítí dotčeni,” řekl. „Ukazují svou lidskou stránku, svou filantropickou stránku a svůj smysl pro komunitu tím, že darují. Mnoho lidí dává malý dar, který může mít velký rozdíl.“

To, co vedlo Dannyho Haleyho k zahájení kampaně, byla jeho ochota podporovat své přátele, protože řekl, že pokud by se situace obrátila vzhůru nohama, udělal by to i David Wallace a jeho manželka Karen.