Fanoušek Star Treku z České republiky

Fanoušci Star Treku stojí za některými z největších a nejlepších fanouškovských produkcí jakékoli franšízy. Ať už jde o pokračování cesty nadace ve webové sérii Star Trek Continues nebo Náhodné setkání„Sci-fi milostný příběh, vydaný v roce 2017, tyto jedinečné výtvory jsou poctou popularitě franšízy a zdůrazňují některé talenty, které bychom možná neviděli, kdyby nebylo Star Treku. Nyní máme Squadron, malý film, který byl právě vydán 7. února.

Produkci založili samozvaní Trekkies z České republiky, kteří ve svém ateliéru dokončili v roce 2016 vlastní rekreaci mostu hvězdné lodi norské třídy. Vyvolávací letka Jejich „vysněný projekt“, který probíhá poslední dva roky, chtěl výrobní štáb vytvořit něco „jedinečného a zvláštního“.

Eskadra se odehrává v období války s Dominionem a zaměřuje se na kapitána týmu Hvězdné flotily, který je náhle povýšen do hodnosti kontraadmirála a je mu uděleno velení čtyř kosmických lodí najednou. Mise hlídat vzdálený sektor je přerušena, když se Dominionovi agenti pokusí unést loď. Vzhledem k tomu, že byl vyroben v České republice, film poskytuje anglické titulky a pro ty, kterým se titulky nelíbí, po několika prvních minutách se budete soustředit na příběh, vyhrál jsem u nich. Kvalita filmu vás přiláká.

Roj je velmi dobrá produkce. Mimozemšťané, jako Jem’hdar, Vorta (který je velmi zlý) a Vulkánci, jsou mimořádně dobře navrženi a vyfotografováni a lodě jsou přímo z filmu Star Trek. Existují bitvy vůle a technologie a nebudu říkat víc než to, protože je to něco, co musíte sledovat sami. Netřeba dodávat, že doufám, že Squadron Productions již pracuje na svém dalším vydání.