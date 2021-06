Zadržený novinář Roman Bratasevic pláče v běloruské státní televizi

Běloruský disidentský novinář a opoziční aktivista, který byl Po letu byl zatčen Odvedl se do Minsku a ve čtvrtek v rozhovoru pro státní televizi zvolal, že plně spolupracuje s vyšetřovateli a prohlašuje, že respektuje autoritářského prezidenta, který mu roky odporoval.

Vysílání bylo 26letému druhému vystoupení za dva dny Raman Bratasevic, který odsoudil své zatčení 23. května na Západě. Tím, že ho Bělorusko ukáže v televizi jako vyděšeného a kajícího, se může snažit čelit této kritice.

Běloruská opozice však v pátek uvedla, že byl nucen se dostavit.

Pratasevic byl zakladatelem kanálu aplikace pro zasílání zpráv, který byl klíčovým informačním kanálem pro odpůrce prezidenta Alexandra Lukašenka, jehož zvolení do šestého funkčního období loňského roku vedlo k měsícům protestů, z nichž mnohé přilákaly 100 000 a více lidí.

Bratasevič byl zatčen poté, co byl jeho let z Atén do litevského Vilniusu odkloněn po údajné bombové hrozbě. Západní země říkají, že tento krok představuje letecké pirátství ze strany Běloruska.

Na této fotografii zveřejněné ONT ve středu 2. června 2021 hovoří disidentský novinář Raman Pratasevic ve videoklipu ze zadržovacího střediska v běloruském Minsku. ONT kanál přes AP



Na konci 90minutového rozhovoru, ve kterém Bratasevic seděl na ostré černé sadě, řekl: „Plně a otevřeně spolupracuji … Vedu normální, klidný život, mám rodinu, děti, přestávám utíkat před něco.”

Potom si zakryl obličej rukama a rozplakal se.

Od převzetí moci v bývalé sovětské republice v roce 1994 Lukašenko tvrdě zakročil proti disentu a nezávislým sdělovacím prostředkům. Potlačil vlnu protestů. Policie zadržila asi 35 000 lidí, z nichž mnozí byli biti.

„V mnoha okamžicích se (Lukašenko) choval jako muž s ocelovými kuličkami,“ řekl Bratsvich. Na otázku účastníka rozhovoru, zda respektuje Lukašenka, Prataseevich řekl: „Absolutně.“

Bratsevič, který uprchl z Běloruska v roce 2019, uvedl, že byl v kontaktu se spiklenci, kteří plánovali násilné převzetí moci v Bělorusku, a že byl prostředníkem mezi nimi a vůdcem opozice Svyatlanou Tsykhanuskaya, který uprchl do Litvy poté, co prohrál volby s Lukašenkem.

Rusko v dubnu zatklo dva Bělorusové, kteří uvedli, že plánují vyhnat Lukašenka.

„Pravděpodobně v Bělorusku stále existuje několik spacích buněk“ pučistů, řekl Pratasevič.

Jeho společníci v pátek reagovali hněvem a obvinili běloruské úřady, že ho přinutily diskreditovat a opustit opozici.

Tsykhanoskaya při návštěvě Polska uvedl, že Pratasevič a další vězni hovořící ve videích ze zadržení „budou jistě vystaveni mučení a zneužívání“.

Tsikhanoskaya mluvčí Anna Krasulina nazval Pratasevich jako rukojmí.

Pratasevič ve středu ve videoklipu vysílaném státní televizí uvedl, že demonstrace proti Lukašenkovi utichly a opozice by měla počkat na lepší okamžik k jejich oživení. Řekl také, že ho najal anonymní partner.

Subjekt televizního vysílání na kanálu ONT tvrdil, že běloruské úřady nevěděly, že Bratasevic byl v odkloněném letadle společnosti Ryanair.

Rozzlobení vedoucí představitelé Evropské unie reagovali na odklon letu zákazem běloruského národního dopravce Belavia z letišť a vesmíru EU a žádáním evropských leteckých společností, aby obcházely Bělorusko. Rovněž navrhli škodlivá nová opatření proti hlavním průmyslovým společnostem v zemi, čímž se zdvojnásobily sankce dříve uložené USA a Evropskou unií.

Lukašenko obvinil Západ ze snahy „uškrtit“ jeho zemi sankcemi.

Ve čtvrtek běloruské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo snížení počtu amerických diplomatických pracovníků, zpřísnění cestovních pravidel pro Američany a další omezení v reakci na americké sankce vůči běloruským společnostem.

„Nyní musíme pustit … pouliční aktivitu, kterou jsme měli dříve, ty formy, se kterými jsme pracovali,“ řekl Bratacevic ve středeční show. „Protože nyní prostě neexistuje žádná taková aktivita a nyní tu žádná nemůže být.“

Řekl, že opozice musí čekat na zpomalení ekonomiky, aby představovala novou výzvu.

„Musíme počkat, až se ekonomická situace zhorší … a lidé, upřímně řečeno, vyrazí na ulici za misku polévky.“

Popsal, že viděl, jak těžce ozbrojené speciální síly čekají, když letadlo míří na parkoviště.

„Jednalo se o speciální policejní jednotku (SWAT) – uniformy, ochranné obleky, zbraně,“ řekl.

Novinář uvedl, že své cestovní plány odhalil v rozhovoru s kolegy 40 minut před jeho odjezdem. Tvrdil, že bombová hrozba mohla pocházet od někoho, s kým měl osobní spor, ale nezacházel do podrobností.

Pratasevič tvrdil, že osoba – která nebyla identifikována – měla vazby na hackery zaměřené na opozici, kteří v minulosti zaútočili na oficiální webové stránky v Bělorusku a vyhrožovali bombovými útoky.

“První věc, o které jsem si myslel, že jsem byl najat,” řekl. „Když bylo letadlo na přistávací dráze, uvědomil jsem si, že nemá smysl panikařit.“

Nějaký čas před cestou, řekl Prataseevič, se hádal s Vranakem Vyachorkou, poradcem Tsykhanuskaya.

Na otázku středečního videa Vyachorka pro agenturu Associated Press uvedl, že Pratasevič je nyní „rukojmím pod tlakem“ a trval na tom, aby udržoval přátelské vztahy.