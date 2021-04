Společnost O2 Investors by si neměla všimnout kladné návratnosti kapitálu v České republice (SEP: TELEC)

Pokud nevíte, kde začít, když hledáte dalšího multi pekaře, je třeba hledat některé důležité trendy. V ideálním případě by podnik vykazoval dva trendy; Nejprve roste Vrátit se Zaměstnanost kapitálu (ROCE) a za druhé roste Množství Kapitálová práce. Nakonec se ukázalo, že je to podnik, který reinvestuje zisky s návratností. Když jsme si tedy prohlédli oči O2 České republiky (SEP: TELEC) Trend společnosti ROCE, milovali jsme to, co jsme viděli.

Porozumění kapitálovým příjmům zaměstnanců (ROCE)

Pro ty, kteří si nejsou jisti, co je to ROCE, měří výši zisku před zdaněním, který může společnost vygenerovat z kapitálu, který používá ve svém podnikání. O2 Vzorec pro tento výpočet v České republice je:

Příjem z najatého kapitálu = úroky a výnosy před zdaněním (EPIT) ÷ (celková aktiva – krátkodobé závazky)

0,27 = 8,4 bb ÷ ÷ (40 bb – 9,0 bb) (Na základě zpoždění dvanácti měsíců od prosince 2020).

Tím pádem, O2 obsahuje v České republice 27% ROCE. Celkově jde o vynikající výdělek a je vysoko nad průměrem telekomunikačního sektoru 8,2%.

O2 Podívejte se na naši nejnovější analýzu pro Českou republiku

SEP: Telecomní příjem z kapitálových zaměstnanců k 5. dubnu 2021

Nahoře vidíte, jak je na tom současný ROCE pro O2 Czech Republic v porovnání s předchozími výnosy jejího kapitálu, ale z minulosti můžete říct jen tolik. Máte-li zájem, můžete si prohlédnout předpovědi našich výzkumníků Volný, uvolnit Zpráva o prognózách analytiků pro společnost.

O2 Co nám říká trend ROCE pro Českou republiku?

O2 Jsme velmi spokojeni s návratem kapitálu, jako je Česká republika. Společnost použila za posledních pět let o 46% více kapitálu a návratnost tohoto kapitálu je stabilní na 27%. Nyní, když považujeme ROCE za atraktivních 27%, je tato kombinace opravdu docela působivá, protože podnik si může vydělat tuto vysokou návratnost tím, že ponechá peníze na další práci. Pokud by O2 mohla být pronásledována Českou republikou, byli bychom velmi optimističtí ohledně její budoucnosti.

Sečteno a podtrženo O2 v ROCE České republiky

Závěrem společnost prokázala, že může reinvestovat svůj kapitál do vysokých výnosů, což je charakteristika mnoha pekařů. Vzhledem k tomu, že akcie za posledních pět let silně vzrostly, ukazuje se, že trh může očekávat pokračování tohoto trendu. I když se zdá, že investoři tyto slibné trendy uznávají, věříme, že akcie stále stojí za prozkoumání.

V samostatné poznámce jsme našli 2 varovné signály pro O2 Česká republika Pravděpodobně budete chtít vědět.

O2 není jedinou akcií s vysokými příjmy v České republice. Pokud chcete vidět více, podívejte se na naše Volný, uvolnit Seznam nejlépe vydělávajících společností ve vlastním kapitálu se solidními základy.

povýšení

Pokud chcete obchodovat v O2 České republice, otevřete si účet s nejnižší cenou * web, kterému důvěřují profesionálové, . Jejich klienti z více než 200 zemí a regionů obchodují globální akcie, opce, futures, forex, cenné papíry a fondy z jednoho účtu.

Jednoduše Wall Street tento článek má obecnou povahu. Toto není doporučení kupovat nebo prodávat žádné akcie a nebere v úvahu vaše cíle nebo vaši finanční situaci. Naším cílem je přinést vám dlouhodobou cílenou analýzu založenou na základních datech. Vezměte prosím na vědomí, že naše analýza nebude mít vliv na nejnovější oznámení společnosti o cenové citlivosti nebo na záležitosti týkající se kvality. Jednoduše řečeno, na žádné z akcií zmíněných na Wall Street není pozice.

*Interaktivní makléři hodnoceni Stockbrokers.com výroční online recenze 2020 makléř s nejnižší cenou

Máte komentář k tomuto článku? Znepokojuje vás obsah? Zůstat v kontaktu Přímo u nás Případně pošlete e-mail na redakční panel (zavináč) simplewallst.com.