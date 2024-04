Nejlepší využití pro Apple AirTags kromě hledání klíčů

Navzdory sporům, které mezi nimi probíhajísledování, zejména Apple vzdušné znamení, prokázal svou užitečnost během posledních tří let od svého prvního vydání. Nyní vidíme, jak Google vstupuje do boje s Najít síť mého zařízeníA zdá se, že je to jen otázka času Vyrábí svůj vlastní GPS tracker. Pokud otevíráte svůj první AirTag nebo jiný GPS tracker, je potřeba udělat jen pár kroků, abyste jej na svém iPhonu nastavili.

Musíte se ujistit, že je na vašem iPhone povoleno Bluetooth. Jakmile budete mít AirTag v ruce, jednoduše vytáhněte malý plastový jazýček baterie na samotném zařízení. Měli byste slyšet malé pípnutí indikující, že baterie je aktivní a váš telefon se k ní může připojit. Jakmile AirTag aktivujete, jednoduše jej podržte poblíž telefonu, když je na domovské obrazovce, čímž se zobrazí vyskakovací okno pro připojení. Poté můžete podle pokynů na obrazovce pojmenovat zařízení pomocí několika předvoleb, jako jsou zavazadla nebo klíče.

V opačném případě můžete na svém iPhonu přejít do aplikace Najít a poté Dole věci, Vyberte několik + ikonu nahoře a poté stiskněte Přidejte značku irtag. Váš telefon by pak měl vyhledat značku ve vaší blízkosti. Další, hit komunikovat tlačítko, které by vám mělo umožnit pojmenovat značku a použít emotikony. Díky tomu, když se podíváte na aplikaci Find My, budete schopni na první pohled zjistit, co má váš AirTag sledovat. Váš iPhone vám také pošle upozornění, pokud za sebou zanecháte AirTag, který jste předtím měli.

Baterie AirTag vydrží přibližně rok. Po dokončení značky můžete nahradit Dodávaná baterie je 3V lithiová baterie CR2032, kterou byste měli najít online nebo v místní lékárně.

Jak nastavíte AirTag jako chybějící?

Jakmile připojíte AirTag nebo jiný tracker k vašemu iPhone, měli byste dostávat pravidelné aktualizace o jeho umístění. Můžete kliknout na každou značku a stisknout Přehrávání zvuku Tlačítko pro pípnutí; Doufáme, že vás to nasměruje na jeho stránky. a Najděte místo poblíž Možnost zobrazí samostatné rozhraní, které se vás pokusí nasměrovat směrem ke ztracenému stopaři pomocí velké šipky směřující tajemným směrem, kde detekuje zařízení. Tato funkce je dostupná pro jakýkoli iPhone s připojením UWB, takže se musí jednat o jakýkoli model iPhone 11 nebo novější.

Na této obrazovce můžete také Sdílejte tento AirTag S jiným uživatelem iPhone, aby mohl být informován o své poloze. Další možnosti, jako např upozornění, Umožněte uživatelům, aby řekli svému iPhonu, aby je upozornil, pokud za sebou zanechají AirTag.

Posouváním dolů se vám zobrazí možnost možná Ztracený mod. Tím se na vašem iPhone nastaví upozornění, když je značka nalezena v síti Najít. Bude také uzamčen, takže nikdo jiný nemůže spárovat váš AirTag se svým zařízením, a zanechá e-mailový a telefonní kontakt s osobou, která toto zařízení našla.

Jaké jsou dobré využití AirTags?

GPS trackery se většinou používají k zabezpečení vašich drahých zařízení, abyste je v případě ztráty snadno našli. Jistě, můžete si jeden nalepit na klíče a přehrát zvuk, pokud jste náchylní je ztratit za pohovkou, ale měli byste zvážit spoustu dalších využití pro GPS tracker, ať už je to

Než půjdeme dále, měli bychom se zmínit o slonovi v místnosti. AirTags a další GPS sledovací zařízení byly silně kritizovány za to, že usnadňují pronásledování. Apple a Google to mají Slíbila, že posílí celoodvětvové standardy Aby se zabránilo nežádoucímu sledování. Ještě pořád, Bez partnera Přišel na spolehlivý způsob, jak tomuto zjevnému poškození zabránit. Špatné je to zejména pro uživatele Androidu, kteří si donedávna museli stáhnout samostatnou aplikaci, aby vůbec tušili, že někde na jejich osobě může být nechtěný tracker.

Apple možná pracuje na novém softwaru proti pronásledování v nadcházející aktualizaci iOS 17.5. Podle kódu, který jsi viděl 9 až 5 Mac17.5 upozorní uživatele iPhone na nechtěné trackery třetích stran, a to i ty, které nejsou podporovány firemní sítí Find My.

Existuje však mnoho způsobů, jak používat AirTag. Měli byste zvážit, zda si jeden vložit do batohu, zavazadla nebo kabelky. Osobně jsem měl jednu zkušenost, kdy jsem pozdě v noci nechal tašku vzadu v Uberu. Auto vyjelo z domu hluboko na předměstí Las Vegas, ale naštěstí se mi podařilo potvrdit, že taška byla s řidičem, a poté, co jsem strávil pozdní noc zneužíváním svých spolujezdců, aby zavolali Uber a komunikovali s řidičem, jsem dostal to zpět.

Mám také další sledovač třetí strany, který používám pro své auto. To není dokonalé, protože síť Find My společnosti Apple spoléhá na velké množství uživatelů produktů Apple, kteří vytvářejí síť, která sleduje, kde zařízení končí. Pokud je však vaše auto odcizeno, bude pravděpodobně muset být nakonec odstaveno, a tam ho budete moci vystopovat, ačkoli většina orgánů činných v trestním řízení navrhuje, abyste raději zavolali policii, než abyste se o věci postarali sami. , John. Knotový styl. Pravděpodobně nebudete chtít svůj AirTag nikam dávat, jako je schránka na rukavice, protože zloděj by to mohl nejprve zkontrolovat. Pod kobercem kufru vašeho auta nebo pod sedadly však pravděpodobně existují nějaká skrytá místa, která jej udrží skrytá, aniž by bránila jeho signálu.

Apple potvrdil, že AirTag není určen pro domácí mazlíčky, zejména proto, že se jedná o zařízení napájené baterií, které může být škodlivé pro vašeho psa nebo kočku, když je ponecháno příliš blízko jejich kůži. To však některým uživatelům nezabránilo v tom, aby si jeden připevnili na obojek svého psa. Někteří trenéři ano tvrdil Pomocí funkce Přehrát zvuk na AirTag připomenete svému psovi, aby se vrátil ke svému majiteli.

Pneumatické značky K předání své polohy používá signál BlueTooth na blízkých iPhonech. Tímto způsobem můžete být také upozorněni, když váš iPhone projede kolem. Pokud jej necháte na vzdáleném místě, AirTag zopakuje svou polohu pouze tehdy, když někdo půjde kolem. Můžete to také použít ke zjištění, zda kolem sledovače nedávno prošli nějací další uživatelé iPhone.