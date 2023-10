FX denně: Tento týden se objevují růstové spready | stav

Americký dolar: Nehádejte se s dolarem

Globální finanční prostředí může být i nadále popisováno jako „averze k riziku“, protože pokračují výprodeje dluhopisů a akcií. Vůbec se nám nelíbí vzhled grafu S&P 500 a poznamenáváme, že jakékoli zklamání z obrovských zisků technologických akcií tento týden by mohlo výrazně poškodit širší akciové trhy. Pokud jde o americký kalendář, během týdne je rušnější. Vrcholem bude zveřejnění údajů o americkém HDP za třetí čtvrtletí ve čtvrtek, přičemž konsenzus nyní předpovídá působivé roční číslo 4,3 % na čtvrtletní bázi. Spotřebitelské napájení. Pátek následuje po zveřejnění zářijového deflátoru základních výdajů na osobní spotřebu – preferovaného měřítka inflace Fedu – který by měl zůstat horký na 0,3 % meziměsíčně. Teoreticky by tedy tato data neměla dolarovým obchodníkům nic nabídnout a prodej dolaru vypadá jako skok důvěry v názor, že je to tak dobré, jak jen dolar může dosáhnout. Snad nejpravděpodobnějším scénářem poklesu dolaru je ten, kdy akcie klesnou tak prudce, že se krátký konec americké křivky přecení na nižší úroveň a ořízne přeplněné dolarové pozice. Mimo USA máme tento týden v PMI zveřejněno spoustu důkazů z podnikových průzkumů. Máme také mnoho zasedání centrálních bank, včetně těch v eurozóně, Kanadě, Turecku, Chile a dnes v Izraeli. Mysleli jsme si, že Bank of Israel by dnes mohla upustit od snižování úrokových sazeb, protože intervenuje na podporu šekelu. O víkendu došlo také k několika překvapivým volebním výsledkům v Argentině, kde současný kandidát strany Sergio Massa dosáhl lepších než očekávaných výsledků. Do druhého kola však 19. listopadu vstoupí s kandidátem liberálů Javierem Mileym. Příští měsíc by měl nabídnout mírnou úlevu pro sužované argentinské peso, chycené mezi Massovými výdajovými plány financovanými z peněz a Mileyho nepřátelstvím vůči pesu. Více o tom od nás později dnes. Vrátíme-li se k dolaru, DXY by měl pokračovat v konsolidaci v úzkém pásmu 106,00-106,50, ale dokážeme si představit, že ochranné zarážky jsou ukotveny na dlouhých DXY pozicích v oblasti 105,55/75. Chris Turner

Euro: Slabá data o důvěře obdrží Evropská centrální banka

Bude to vrchol týdne Evropská centrální banka zasedá ve čtvrtek, kde se zdá pravděpodobná pauza – ačkoli dveře mohou zůstat otevřené pro prosincové zvýšení sazeb. Do té doby musí ECB čelit řadě údajů o slabé důvěře, ať už jde o říjnové PMI nebo německý index Ifo. Očekává se, že všechny tyto budou pokračovat na území recese/recese. Zítra také uvidíme zveřejnění průzkumu bankovních úvěrů ECB za září. Průzkum z minulého měsíce ukázal, že bankovní úvěry se ve srovnání s předchozím měsícem snížily o 0,4 %, což naznačuje efektivní přechod měnové politiky Evropské centrální banky a zásah eura. Pro euro to ale nejsou všechny špatné zprávy. Páteční opatření ratingové agentury ponechalo italský suverénní rating stabilní na BBB (existovaly obavy z negativního výhledu), zatímco Řecko dostalo suverénní upgrade na investiční stupeň. Tyto kroky naznačují, že ratingové agentury ještě nejsou připraveny stisknout spoušť pokračující uvolněné fiskální politiky, k níž došlo například v Itálii. Poněkud překvapivě mělo zveřejnění futures na eura v pátek v Chicagu za následek, že spekulanti zvýšili své čisté dlouhé pozice. Celkově se domníváme, že umístění je hlavním faktorem, proč EUR/USD nyní neklesá. Navzdory negativnímu makro pozadí se zdá, že stojí za to umístit pevné ochranné zastávky nad 1,0620/40 proti neočekávané korekci směrem vzhůru. Chris Turner

GBP: Bylo zavedeno snížení daní?

Britská libra se po slabém týdnu stabilizovala. Kalendář Spojeného království tento týden vypadá trochu negativně, protože zítřejší vydání PMI ve službách může být zklamáním a můžeme také zaznamenat mírný pokles v datech zpožděných pracovních míst. EUR/GBP se však nedokázal udržet nad oblastí 0,8700 a domníváme se, že na takový průlom je příliš brzy, zvláště když data z eurozóny by mohla být slabá i tento týden. Pokud jde o některé levicové komentáře, tisk o víkendu viděl britského ministra spekulovat o vyhlídkách na snížení daní. Tyto komentáře jsou zjevně reakcí na to, že konzervativci minulý týden vyhráli dvoje doplňovací volby. Pozornost ale zaměřují na rozpočtové prohlášení vydané 22. listopadu. Ministr financí Jeremy Hunt se velmi jasně vyjádřil, že není prostor pro inflační snižování daní. Víkendové komentáře by však mohly ukazovat na některá potenciální překvapení a na okraj by se mohly ukázat jako pozitivní pro libru, pokud bude nakonec zavedena pružnější fiskální politika. Chris Turner

Střední a východní Evropa: NBH snižuje základní úrokovou sazbu, ČNB o krok blíže prvnímu snížení

Kalendář v regionu střední a východní Evropy je tento týden velmi světlý a soustředí se na úterý. Dnes by měl být na domácí frontě klid, ale zítra nás čeká rozhodnutí Maďarské národní banky (NBH), data z trhu práce v Polsku a spotřebitelská důvěra v ČR. Událostí týdne bude zasedání NBH Očekáváme, že centrální banka zahájí druhou fázi normalizace úrokových sazeb snížením základní úrokové sazby o 50 bazických bodů. Vidíme však riziko, že lepší podmínky posledních týdnů – nižší inflace, silnější maďarský forint a vyhlídky na vyřešení sporu s Evropskou komisí – zvyšují pravděpodobnost pohybu o 75 bazických bodů. Po zbytek týdne bude kalendář převážně prázdný, ale přesto bychom měli vidět pár řečníků napříč regionem CEE. V Česku ve čtvrtek začíná období blackoutu pro Českou národní banku (ČNB). Do té doby tedy očekáváme další komentáře Rady guvernérů, které nám mohou poskytnout více vodítek, kdy očekávat snížení sazeb. Náš základní scénář pro první snížení sazeb o 25 bazických bodů příští týden zůstává nezměněn. V Maďarsku je také naplánováno několik projevů, včetně úterního ministra financí EU a čtvrtečního guvernéra Bank of England. V Polsku budeme samozřejmě i nadále sledovat vývoj po všeobecných volbách a doufáme, že se dozvíme více o tom, co očekávat od měnové a fiskální politiky. Na FX frontě klíčové úrokové sazby i nadále řídí vše včetně střední a východní Evropy. Úrokové sazby v regionu dohánějí nedostatečně rozvinuté podkladové trhy a zlepšují plošné rozpětí úrokových sazeb. Místní ceny se v posledních týdnech ukázaly jako klíčový faktor a CEE FX by z toho měl i nadále těžit. Zejména v České republice sledujeme pro čínskou centrální banku EUR/CZK jako indikátor toho, jak velkou volnost má při snižování úrokových sazeb v listopadu. Jak již bylo zmíněno dříve, vidíme práh bolesti ve 25:00, ale nezdá se, že by to v tuto chvíli bylo na stole. Naopak nejvyšší úrokový diferenciál za dva týdny vidíme jako příležitost k růstu EUR/CZK až na 24,550. Ze stejných důvodů dnes vidíme zisky i jinde v regionu, EUR/PLN se blíží 4,430 a EUR/HUF pod 382. František Táborský

