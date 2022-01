Čas začátku Australian Open 2022 Ashleigh Barty vs Jessica Pegula, náhled, hlava na hlavě, zprávy

Cesta ke slávě na Australian Open je pro Ash Party stále otevřená, do čtvrtfinále poputují pouze dva z jejích 20 nejlepších soupeřů.

Pondělní prohra světové dvojky Ariny Sabalenkové znamená, že australská světová jednička Barbora Krejšíková a česká sedmá nasazená Iga Swietic jsou jedinými hráči, kteří se v Melbourne Parku probojují do čtvrtfinále.

Bartyho potenciální cesta stát se prvním domácím šampionem Austrálie od Chrise O’Neilla v roce 1978 rozhodně není jednoduchá. V úterý večer (19:00 EST) se utká s nebezpečnou 21. nasazenou Američankou Jessicou Pegolou (19:00 EST), poté se v semifinále utká s nejbližší soupeřkou Křichikovou.

Způsob, jakým Australanka hrál, byla remíza možná bezvýznamná, ale není pochyb o tom, že se věci vyvíjely dobře díky nepokojům při losování žen – bookmakeři označili Bartyho za favorita na zisk titulu s 1,75 dolary.

Tyto šance jsou pravděpodobně spravedlivé na základě toho, co jsme viděli, ale slonice v místnosti, pokud jde o její vyhlídky, je Bartyino uklouznutí u ní doma při slamování v posledních letech, když byla číslo jedna.

Loni její strana losování zahájila podobným způsobem, ale ve čtvrtfinále ji porazila 25. nasazená Karolína Moshová. V předchozím roce byla jednou z pouhých čtyř z 20 nejlepších hvězd, které se dostaly do čtvrtfinále, ale v semifinále ji porazila 14. americká šampionka Sofia Keninová.

Bartyová ještě musí prokázat, že zvládne obrovský tlak zvýhodňování doma, ale náznaky určitě nasvědčují tomu, že může, zvláště s ohledem na to, jak přesvědčivá je na tomto turnaji na kurtu i mimo něj.

Tsitsipas do QF po 5 setrech! | 01:24

Poté, co se v neděli večer Jim Courier rozešel s mocnou Američankou Amandou Anisimovou, zeptal se Barty, zda skutečnost, že na cestě k vítězství na French Open v roce 2019 porazila Anisimovou i Pegulu, není znamením, že by mohla být čekající šampionkou Australian Open.

„Počkáme a uvidíme, hej?“ řekl Barty s úsměvem a sebevědomím.

Bartyho kampaň byla zvládnutím taktiky a ona se zařekla, že bude i nadále „ztěžovat život“ svým protivníkům.

„Mezi každým hráčem jsou určité podobnosti, ale taktika a způsob, jakým chci hrát, jsou pro každého hráče jedinečné,“ řekl 25letý hráč proti Pegule.

„Snažím se co nejlépe přizpůsobit svou hru, abych se pokusil znepříjemnit soupeři, a nebude tomu jinak, když budeme s Jess hrát za pár dní.

„Mým úkolem je pokusit se to znepříjemnit a doufám, že to dokážu realizovat, užít si to a zkomplikovat jí život.“