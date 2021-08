Dnešní nejlepší technologické nabídky: Kindle Paperwhite, webové kamery Logitech a další

Dealmaster dnes převyšuje množství na Amazon Kindle Paperwhite Snižuje čtečku elektronických knih na 80 USD. To odpovídá nejnižší ceně, kterou jsme kdy sledovali.

I když čtečka elektronických knih není pro většinu lidí nezbytně nutná, dokázali jsme to Paperwhite. Je dlouhodobě doporučován Jako skvělá volba pro kohokoli na tomto trhu. to je Skoro tři roky V tomto okamžiku-a nebyli bychom překvapeni, kdyby mu Amazon poskytl aktualizaci v nepříliš vzdálené budoucnosti-ale stále nabízí kompaktní a ergonomický design, boční osvětlení, 6 palců a 300 pixelů za palcový jasný displej, který vám umožní číst v tmavších nastaveních, a obvykle rozsáhlý katalog Amazonu pro obsah elektronických knih a audioknih. Tento model má také podporu zvuku Bluetooth pro poslech zvukových knih Audible IPX8 vodotěsný Značení, takže je bezpečné číst ve vaně nebo bazénu. Stále se musíte smířit s reklamami na uzamčené obrazovce a pokud nezaplatíte Jednorázový dodatečný poplatekA pokud můžete žít s displejem s nižším rozlišením, Amazon Kindle je solidní a levná alternativa. Aktuálně v prodeji za 65 $. Pokud byste se raději vyhnuli vstupu na zcela uzavřenou platformu Amazonu, Kobo’s Clara HD nabízí podobný hardware – kromě vodotěsnosti a podpory Bluetooth – a je. Sníženo na 100 $. Pokud se však vydáte na jednu z nabídek Amazonu, všimněte si, že obě nabídky Kindle zahrnují tříměsíční zkušební verzi Kindle Unlimited, která nabízí výběr knih na vyžádání za jeden měsíční poplatek. Kromě těchto slev na čtečky elektronických knih obsahuje naše nabídka také solidní ceny C920S HD Pro od společnosti Logitech A Stream C922x Pro Webkamery, které jsou aktuálně až na 60 $, respektive 65 $. Testovali jsme oba a Předchozí doporučeno V předchozích nákupních průvodcích ale každé zařízení nabízí čisté video v rozlišení 1080p a jednoduchý proces nastavení. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že C922x může nahrávat rychlostí až 60 snímků za sekundu (byť 720p), takže je vhodnější pro živé streamování. Mezitím má C920S vestavěnou „závěrku soukromí“, kterou můžete použít, když jste mimo hovor. Žádná z těchto cen nebyla nejnižší, jakou jsme kdy viděli, ale jsou čin Účinky pandemie, které se shodují s tím nejlepším, co jsme za poslední rok viděli, v posledních několika měsících výrazně omezily zásoby webových kamer a zvýšily ceny.

Navzdory tomu má Dealmaster co sdílet, včetně vynikající ceny na Apple AirPods Pro, jednodenního prodeje na stojících stolech a souvisejícího příslušenství a pěkného poklesu za rozumnou cenu. Náhlavní souprava bluetooth, kterou milujemea mimo jiné nabízí přehrávače streamování 4K od společností Roku a Nvidia. Náš kompletní výběr slev najdete níže.

