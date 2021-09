Zpráva: Náhlavní souprava Apple AR/VR bude ke své funkci vyžadovat připojení k iPhonu

Podle nové zprávy musí být očekávaná náhlavní souprava Apple pro virtuální realitu a rozšířenou realitu bezdrátově propojena s telefonem nebo podobným zařízením, aby byly k dispozici nejpokročilejší funkce. Informace Říká, že tato náhlavní souprava AR/VR bude fungovat podobně jako starší verze Apple Watch, které vyžadovaly, aby uživatelé nosili své iPhony s sebou.

Zpráva tvrdí, že Apple loni dokončil práci na čipu a jeho fyzický design je připraven na zkušební výrobu. Dva lidé obeznámení s touto záležitostí uvedli, že tři čipy vyrábí dlouholetý partner Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing, který byl od sériové výroby vzdálen nejméně rok.

Další osoba obeznámená se situací uvedla, že Apple také dokončil návrh obrazového snímače a ovladače displeje pro náhlavní soupravu, která je „neobvykle velká“:

Po letech spekulací bychom mohli být blíže k tomu, abychom viděli, jak bude vypadat AR/VR headset. Podle publikace Apple plánuje navázat na náhlavní soupravu elegantnějšími brýlemi pro rozšířenou realitu, které by mohly debutovat již v roce 2023.

kde Bloomberg Očekává se, že Tim Cook bude chtít být v Apple pro další hlavní produkt, což by mohlo znamenat, že náhlavní souprava AR / VR bude představena maximálně v příštích pěti letech.

V dubnu generální ředitel společnosti Apple Tim Cook v podcastu Kara Swishera Sway, Mluvil jsem o rozšířené realitě a její roli v budoucnosti Applu.

“Pokud jde o rozšířenou realitu, příslibem rozšířené reality je, že si teď s vámi vedeme skvělý rozhovor. Pravděpodobně by bylo lepší, kdybychom mohli rozšířit naši diskusi o infografiku nebo další věci, které přicházejí. Také si myslím, že by vaše publikum těžit z toho také. A tak když o tom přemýšlím v různých oblastech, ať už jde o zdraví, vzdělávání, hraní her nebo maloobchod, už v některých z těchto oblastí vidím vzlet rozšířené reality.