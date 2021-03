Nové studio Jade Raymond Forms Studio, které pracuje na neohlášené hře PlayStation

Snímek obrazovky : Sony

bývalý Zabiják doktrín Producent a režisér EA Jade Raymond dnes oznámil vznik nového nezávislého studia v Montrealu s názvem Haven. On ona Prvním projektem bude zcela nová IP adresa vyvíjená pro PlayStation, jak jsem psal v příspěvku Na firemním blogu.

„Takže dnes oznamuji Haven, nezávislé studio, kde se mnozí z talentovaných vývojářů her, se kterými už roky spolupracuji (a moc je miluji!), Sejdou společně, aby udělali to, pro co se cítíme nejvíce nadšení,“ napsal veterán vývoje her. „Protože věříme v sílu her, díky nimž mohou lidé žít. Sony to také dělá. Jejich odhodlání k dokonalosti je nepřekonatelné. Proto jsem nemohl být šťastnější, když je podporuji a podporuji.“

Z oznámení není jasné, zda Sony financuje samotné studio, nebo financuje pouze vývoj své první hry, kterou Raymond nazývá „novou, neohlášenou IP pro PlayStation“. Společnost Sony neodpověděla okamžitě na žádost o komentář.

Raymondův nejnovější LE D. Prvotní vývoj her společnosti Google pro streamovací platformu pro videohry Stadia. Minulý měsíc však společnost najednou oznámila Raymondův odchod a že zavře svá vlastní studia necelé dva roky poté, co byla poprvé odhalena.

Řekla: „Jsem hrdá na tým, který jsme vytvořili ve Stadia Games and Entertainment, a na průkopnickou práci v exkluzivních hrách pro tuto platformu.“ Kotaku V prohlášení v té době. „Bylo to těžké rozhodnutí využít novou příležitost a já budu tomuto týmu navždy vděčný za vše, co jsme se společně naučili a dosáhli.“

Raymond zahájila svou kariéru v herním průmyslu The Sims Online Pro EA. Později jsem se přestěhoval K výrobě Zabiják doktrín Série v Ubisoftu. V roce 2010 francouzský vydavatel Raymond B. Spearhead vytváří nové studio v Torontu Vývoj her s velkým rozpočtem, vč Tom Clancy’s Splinter Cell: The Blacklist. Toto studio, Raymond, zanechal EA v roce 2014 Jedna z kanceláří Ubisoftu Roztrhán obviněním ze sexuálního zneužívání a obtěžování loni v létě.

“Rozumíme výzvám a přínosům budování tvůrčích týmů od základu, stejně jako Jade s bohatými zkušenostmi se správou mnoha největších franšíz her,” prezidentka PlayStation Studios Hermen Hulst Řekl to dnes v tiskové zprávě. „Jsme si jisti a nadšeni jasnou budoucností Haven Studios a jejich první projekt je v současné době ve vývoji.“