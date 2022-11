Na jakém kanálu a v kolik hodin se dnes večer hraje NFL? TV, zap, nabíječky live streaming za 49ers

Je to zápas Los Angeles Chargers proti San Francisco 49ers v neděli večer na Levi’s Stadium. Živé vysílání začíná v 19:00 ET na NBC a páv S fotbalovou nocí v Americe. Níže naleznete další informace o tom, jak hru sledovat.

Fotbalová noc v Americe bude obsahovat týdenní segment pořádaný bývalým rozehrávačem NFL Chris Sims Průkopník sportovního sázení a fantasy Matthew Perry, který zdůrazňuje příběhy a sázkové kurzy pro nadcházející fotbalový zápas Sunday Night Football na NBC, Peacock a Universo. Kurzy sázek v reálném čase budou také zobrazeny na výsledkové kartě během FNIA. Uskuteční se také fotbalové finále Peacock Sunday Night, herní show po NFL produkovaná společností NBC Sports V hloubce příběhu a sázkových řad na BetMGM která se během zápasu ukázala jako výrazná.

Ujistěte se, že NFL začíná v neděli Matthew Perry Fantasy Football Pregame začíná v 11:00 ET páv a NFL na kanálu NBC YouTube.

LA Nabíječky

Justin Herbert a LA nabíječky Atlanta Falcons minulou neděli porazila 20:17a zlepšili se na rekord 5-3 a dosáhli čtvrté výhry z posledních 5 zápasů. Herbert, od Měl zlomeninu hrudní chrupavky Při prohře v Chargers‘ Week 2 s Chiefs skončil 30 ze 43 za 245 yardů, interception a touchdowny. Obránce z roku 3 vstoupil do sezóny jako jeden z nominovaných na MVP, ale snažil se naplnit očekávání. Během posledních 6 her byl Herbert suspendován pouze na 273,5 yardů ve hře se 7 touchdowny a 6 koly (4 zachycení a 2 fumble). Trestný čin Chargers silně spoléhal na RB po dobu 6 let Austin Eckler Což je v současné době remíza s vrcholem ligy s 10 sestupy v této sezóně. Ekeler je jedním ze dvou hráčů, kteří mají v této sezóně přes 350 yardů jak ve spěchu, tak v příjmu – druhým je 49ers RB Christian McCaffrey.

San Francisco 49ers

Jimmy Garoppolo A San Francisco 49ers se chystali minulý týden rozloučit, ale před 9. týdnem se 49ers Dominantní výhru 31:14 nad Los Angeles Rams. McCaffrey, tým nově získaný All-Pro běžící pozpátku, Ve výhře zaznamenal dribling, přihrávku a obdržení touchdownu a stal se prvním hráčem, kterému se to podařilo od roku 2005. McCaffreyho vyměnila Carolina Panthers Termín minulý týden Pro výběr druhého, třetího a čtvrtého kola draftu NFL 2023 a také pátého kola 2024. Navzdory tomu, že se McCaffrey v posledních dvou sezónách vypořádal s natržením ACL (2020) a zraněními hamstringu a kotníku (2021), je pátý v hádkách (7483) v lize od draftu v roce 2017.

Jak se dívat na LA Chargers vs San Francisco 49ers:

kde Levi’s Stadium v ​​Kansas City, Missouri

Levi’s Stadium v ​​Kansas City, Missouri Když : neděle 13. listopadu

: neděle 13. listopadu Doba spuštění : 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America

: 20:20 ET; Živé vysílání začíná v 19:00 ET s Football Night In America Televizní kanál : NBC

: NBC živé vysílání: Sledujte živě na Peacock nebo s NBC Sports App

V kolik hodin je hra LA Chargers vs San Francisco 49ers?

Utkání začíná ve 20:20 ET.

Pokud máte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVNedělní fotbal můžete sledovat v televizi Nebo přihlášením k poskytovateli televizních služeb v aplikaci NBC Sports, aplikaci NBC nebo prostřednictvím NBCSports.com. Svůj kanál NBC najdete ve svých místních záznamech. Pokud nemůžete najít NBC v seznamu kanálů, kontaktujte svého poskytovatele TV.

Pokud nemáte přístup k NBC prostřednictvím svého poskytovatele TVMůžete streamovat Sunday Night Football na Peacock s plánem Peacock Premium za 4,99 $ měsíčně. Registrujte se zde Nebo, pokud již máte bezplatný účet Peacock, Přejděte na svůj účet Nastavení pro upgrade nebo změnu aktuálního plánu.

Vezměte prosím na vědomí, že výběr prémiového plánu bude mít za následek poplatek, který se bude opakovat měsíčně nebo ročně, dokud jej nezrušíte, v závislosti na vašem plánu. Svůj prémiový tarif můžete kdykoli zrušit ve svém účtu.

