Maloobchodní prodejna Apple Infinite Loop bude příští měsíc trvale uzavřena

Apple oznámil, že příští měsíc uzavře svou prodejní pobočku Infinite Loop. Obchod bude trvale uzavřen 20. ledna 2024 a zve zákazníky, aby místo toho navštívili nedaleké Apple Park Visitor Center a další místa.

Ve společném prohlášení s MacRumorsMluvčí Applu řekl, že současným zaměstnancům obchodu Infinite Loop budou nabídnuty role jinde ve společnosti.

„Po mnoha letech poskytování služeb zákazníkům v našich prodejnách Bay Area plánujeme zavřít náš obchod v Infinite Loop. Všichni naši vážení členové týmu budou mít příležitost pokračovat ve svých rolích u společnosti Apple. Těšíme se, že přivítáme naše zákazníky v našem v blízkosti Apple Park Visitor Center a na dalších místech, na Apple.com a v aplikaci Apple Store.

Kampus Infinite Loop společnosti Apple sloužil jako její oficiální sídlo v letech 1997 až 2017, po prvním otevření v roce 1993. Obchod společnosti na adrese 1 Infinite Loop se veřejnosti poprvé otevřel 13. března 1993.

Speciálně pro fanoušky Applu prodává obchod Infinite Loop celou řadu různých upomínkových předmětů Apple. To zahrnuje věci jako trička, láhve s vodou, kelímky a sešity. Sbírka memorabilií v obchodě Infinite Loop se liší od toho, co Apple prodává v Apple Park Visitor Center. Co bude s dobrotami aktuálně prodávanými na Infinite Loop, se teprve uvidí.

Je pozoruhodné, že se jedná o druhé uzavření Apple Store oznámené v posledních několika týdnech. Nedávno to oznámil i Apple Královské havajské jablko Maloobchodní prodejna v Honolulu na Havaji bude trvale uzavřena 20. ledna 2024.

