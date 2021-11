Boris Johnson mluví o klimatických dohodách COP26, ale naráží na spor o masky Attenborough

V rozhovoru pro CNN na okraj rozhovorů v Glasgow zasáhl britský premiér ponurým tónem o klimatické nouzi, když řekl: „Myslím, že budete muset být bezútěšní a odsouzení, abyste to napravili“ a naléhal na svět. V řešení krize „postupoval pomalu“.

Johnson uvítal některé z prvních dohod dosažených na summitu, včetně dohody o omezení odlesňování, navrhl, že během dvoutýdenního summitu přijdou další oznámení, a také řekl, že jeho vláda je odhodlána snížit svou závislost na uhlí. Navzdory vyhlídce na kontroverzní otevření nového dolu v severozápadní Anglii.

„Nechci více uhlí a naše vláda nechce více uhlí,” řekl Johnson. „Uděláme, co můžeme legálně.”

Johnson vyvolal pobouření první den summitu, když byl vyfotografován bez masky po boku zkušeného hlasatele a ekologického aktivisty Attenborougha.

Když se Johnson zeptal na kontroverzi, než řekl: „Nosil jsem masky v uzavřených prostorách s lidmi, se kterými normálně nemluvím… Je na lidech, aby rozhodli, zda jsou od někoho v rozumné vzdálenosti… to je náš přístup.” “.

Johnson byl také dotázán Jeho pohledávka za rok 2013 Že předchozí britská vláda „nasadila spoustu větrných elektráren, které nedokázaly odloupnout slupky z rýžového nákypu“. Na to reagoval slovy, že „každý má právo“ změnit názor a ocenil pokroky v technologii, které byly hnací silou ke změně jeho názoru.

“Když se podíváte na vývoj buněk… velikosti turbíny… listy vrtule jsou dvakrát větší než London Eye… představte si to. Jsou to obrovské výtvory. Ve skutečnosti jsou docela krásné.” “

Na otázku o nejisté povaze americké klimatické politiky a o tom, zda svět může v této věci důvěřovat jakékoli americké administrativě, Johnson zaujal optimistický tón.

„Nyní se změnilo to, že voliči v našich zemích chtějí změnu a chtějí, abychom tuto věc napravili,” řekl Johnson. „Myslím, že to platí o všech velkých západních demokraciích. Ale myslím, že to platí i pro lidi na celém světě. ” Uvedl příklad Covid-19 a řekl, že když obyvatelé „vidí něco, co považují za přírodní katastrofu“, změní své chování.

“Lidé mohou vidět změny klimatu. Mohou vidět lesní požáry a záplavy. Mohou vidět, že se děje něco, co se vymyká normálnímu počasí,” řekl Johnson. “A prosazují svou agendu.”

“Myslím, že jo [Biden] Chápe to a myslím, že lidé jsou nadšeni z jeho plánu napravit to. Ale věřím, že každý budoucí prezident Spojených států bude reagovat na silný a silný demokratický tlak, aby se připojil ke zbytku světa a podpořil jej při řešení klimatických změn.“

Johnson se také snažil obhajovat široce kritizované řešení pandemie Covid-19 jeho vládou a řekl, že neplánuje přijmout další opatření, včetně požadavku na nošení roušek, navzdory nedávnému nárůstu případů a úmrtí ve Spojeném království.

Premiér řekl, že zatímco „neustále sledoval data“ a že „musíme zůstat pokorní tváří v tvář povaze toho, co nemoc dokáže“, věří, že zatím „nevidíme žádné důvody, proč se odchýlit od plánu, ve kterém jsme“.

Pokračoval ve chvále zavedení vakcíny ve Spojeném království a řekl, že Spojené království „začalo řešit covid jako součást našich životů“.