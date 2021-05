Ashley Barty čelí Coco Gove jako Novak Djokovic a Rafael Nadal v Římě Tenisové novinky

Ashley Party uspořádala čtvrtfinálový zápas s Coco Gove v Římě

Ashley Party bude čelit mladé Coco Gouve ve skvělém čtvrtfinálovém zúčtování na Internazionali BNL d’Italia, zatímco Novak Djokovic a Rafael Nadal postoupili kontrastně.

Světová jednička č. Barty se rozhodla neobhájit titul, který získala na Roland Garros v roce 2019, ale do letošního turnaje vstoupí jako favorit díky dosud vynikajícím 2021.

Barty, která měla na levém stehně těžký pásek a byla na konci před Veronikou Kudermitovou, než Rus zasáhla řada přes linku, nakonec zvítězila 6-3, 6-3.

Brilliant Gauff rozrušil Arena Sabalenka, aby dosáhl střetu se světovou stranou číslo 1

Parti poté čelí vzrušující soutěži proti 17leté Gove, která pokračovala ve svém hvězdném týdnu v italském hlavním městě vítězstvím 7-5 6: 3 nad minulotýdenní madridskou šampionkou Arenou Sabalenkou.

Je světovou hráčkou číslo 1. Nemám na mě žádný tlak. Rozhodně se cítím skvěle, když mám tři vítězství proti třem silným soupeřům. Doufám, že v této dynamice v Paříži budu pokračovat, “řekl Goff.

Iga Swiatek si před příchodem ve třech setech uložila dva mečboly

French Open šampion Iga Swiatek Uložil dva mečboly v druhém setu na cestě k vítězství 3-6, 7-6 (7-5) a 7-5 nad Češkou Barborou Kryzhikovou.

Devatenáctiletá žena přiznala, že měla psychicky obtížný den, ale byla hrdá na své úsilí při příjezdu a řekla: „Bylo těžké se bavit. Bavilo mě hrát projekční záběry, protože dnes to bylo opravdu dobré.

“Celkově to nebyla zábava. Bylo to pro mě trochu brutální. Položil jsem si otázku, co by mě v této situaci obtěžovalo, tak jsem to zkusil. Někdy to nevypadá hezky, ale jsem jsem rád, že jsem to dokázal. Před rokem. Ani jsem nedosáhl takového řešení. Toto je pokrok. “

Vedení Sereny Williamsové, Nadia Podoroska, se nedokázala posunout vpřed a podlehla 3-6 6-1 6-2 Petra Martic„I když již byla také vítězství za Jessica Bigula A Karolína Plíšková.

Rafael Nadal zachránil dva zápasové body proti Denisovi Shapovalovovi, aby vedl v Římě

Stejně jako Swiatek i Nadal při vstupu do čtvrtfinále zachránil dva mečboly proti Denisovi Shapovalovovi.

Mistr na antukovém kurtu vypadal zatím trochu otřeseně ohledně červených věcí, přestože vyhrál barcelonský titul a zíral na svou první prohru v Římě po 13 letech.

Tahal s setem 3: 0 a v setu play-off zachránil dva mečboly 5: 6, než vyšel s vítězstvím 3: 6, 6: 4, 7: 6 (7: 3).

Djokovič neměl s Alejandrem Davidovicem Fukinou žádné starosti, protože pro Španěla udělal malou práci 6: 2 6: 1, když se fanoušci poprvé letos vrátili na Foro Italico.

Příště ho čeká tvrdý test proti šampionovi Monte Carlo Masters Stefanos Tsetsipas, Který porazil italského Matteo Perrettiniho 1 7-6 (7-3) 6-2.

Americký obr Riley Obelka Podruhé se dostali do čtvrtfinále Masters, když vyhráli 7-6 (8-6), 6-4 nad Aslanem Karatsevem.

